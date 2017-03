Clip nữ CSGT bay người kẹp cổ quật ngã 3 người

Ấn tượng hình ảnh nữ chiến sỹ công an mạnh mẽ trong các động tác võ thuật, dũng mãnh trong các tình huống giả định trấn áp tội phạm tại liên hoan võ thuật Thanh niên Công an Nhân dân được tổ chức ngày 14-3 tại Nhà thi đấu thể thao Học viện An ninh nhân dân. Đáng chú ý là đòn "cắt kéo" kẹp cổ, quật ngã cùng lúc 3 đối tượng của nữ chiến sỹ Công an trẻ khiến không ít người trầm trồ thán phục.