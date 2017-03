(PLO)- Chiều 27-11, Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam cho biết đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tư lệnh Hải quân về việc tàu tiếp tế của công ty bị tàu Trung Quốc ngăn cản, đe dọa vào ngày 13-11-2015. Clip do Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South) cung cấp cho Báo Pháp Luật TP.HCM.