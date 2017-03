Nghe lại những ca khúc bất hủ của Bob Dylan

Âm nhạc của Bob Dylan là sự kết hợp tuyệt vời giữa nhiều thể loại âm nhạc, từ blues, nhạc dân gian, phúc âm, rock’n roll, jazz hay swing. Với những giai điệu ngọt ngào, đậm chất, âm nhạc của ông còn nổi bật với ca từ sâu sắc.





Những ca khúc bất hủ của Bob Dylan như Blowin' in the Wind và The Times They are A-Changin đã trở thành những ca khúc biểu tượng của phong trào phản chiến và đòi dân quyền.

Những yếu tố kể trên, cộng với cuộc hành trình rong ruổi khắp nơi để truyền bá thông điệp hòa bình đã tạo nên những ca khúc bất hủ với thời gian, và cái tên Bob Dylan đã trở thành huyền thoại trong lòng người yêu nhạc.

Cùng nghe lại những ca khúc bất hủ mà ông đã sáng tác và thể hiện trong suốt sự nghiệp của mình:

Blowing In The Wind (Live On TV, March 1963)





The Times They Are A Changin 1964





Knockin' on Heaven's Door (1973)

Things Have Changed (2001)





Tangled Up In Blue (1975)