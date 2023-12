(PLO)- Theo Kaspersky, 35% sự cố an ninh mạng liên quan đến việc sử dụng mật khẩu yếu và không thay đổi mật khẩu thường xuyên.

Trong hai năm qua, có tới 33% sự cố an ninh mạng tại các doanh nghiệp ở Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) xảy ra do nhân viên cố tình vi phạm các quy tắc bảo mật.



Việc nhân viên vi phạm các quy tắc bảo mật của công ty cũng nguy hiểm như các cuộc tấn công của hacker.

Kaspersky đã thực hiện khảo sát với 234 nhân sự từ các tổ chức ở APAC. Kết quả khảo sát cho thấy hành động cố ý vi phạm các quy tắc an ninh mạng của các chuyên gia bảo mật CNTT cấp cao đã gây ra 16% sự cố an ninh mạng, cao hơn 4% so với mức trung bình toàn cầu.

35% sự cố an ninh mạng liên quan đến việc sử dụng mật khẩu yếu và không thay đổi mật khẩu thường xuyên. Bên cạnh đó, việc các nhân sự ở APAC truy cập trang web không bảo mật dẫn đến rò rỉ dữ liệu chiếm đến 32% câu trả lời trong khảo sát.

Tiếp đến có 25% nhân sự báo cáo rằng doanh nghiệp phải đối mặt với sự cố mạng vì các đồng nghiệp không cập nhật phần mềm, ứng dụng khi được hệ thống yêu cầu.

Mật khẩu yếu gây ra các sự cố an ninh mạng. Ảnh: Kaspersky

Việc sử dụng các dịch vụ hoặc thiết bị không được yêu cầu cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến những hành vi vi phạm chính sách bảo mật thông tin có chủ đích.

Gần 31% doanh nghiệp gặp phải sự cố mạng vì nhân sự sử dụng hệ thống chưa được cấp phép để chia sẻ dữ liệu. Có đến 25% nhân sự cố tình truy cập dữ liệu thông qua các thiết bị chưa được cấp phép, trong khi đó nhân sự ở 26% doanh nghiệp khác cũng chuyển dữ liệu đến địa chỉ email cá nhân.

Ông Alexey Vovk, Trưởng nhóm Bảo mật Thông tin của Kaspersky cho biết: “Cùng với các mối đe dọa an ninh mạng bên ngoài, có nhiều yếu tố bên trong có thể dẫn đến sự cố ở bất kỳ tổ chức nào.

Theo số liệu thống kê, nhân sự từ bất kỳ bộ phận nào, dù là chuyên hay không chuyên về CNTT, đều có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh mạng một cách có và không chủ đích.”

Việc sử dụng mật khẩu yếu có thể khiến bạn bị hack trong vòng chưa tới 1 giây. Ảnh minh họa

Tiểu Minh