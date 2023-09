Các hệ thống tung chiêu thu hút người dùng đặt trước iPhone 15

Hệ thống tung chiêu thu hút người dùng đặt trước iPhone 15

Chỉ sau khoảng hai tuần ra mắt, các hệ thống bán lẻ công nghệ đã mở chương trình đặt trước iPhone 15 series, dự kiến sẽ giao sản phẩm vào cuối tháng 9.

Để kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, một số hệ thống đã không ngần ngại bổ sung thêm quà tặng, hỗ trợ thu cũ đổi mới giá cao, trả góp 0% hay áp dụng chương trình 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc hệ thống Minh Tuấn Mobile, cho biết: "Ngoài việc nâng cấp chip A17 Pro, camera, đổi cổng kết nối USB Type C... iPhone 15 series còn được mở bán sớm tại Việt Nam, khiến dòng sản phẩm này trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người dùng".

Hiện tại hệ thống này cũng đang áp dụng ưu đãi thu máy cũ lên đến 95% giá trị, giúp người dùng dễ dàng sở hữu iPhone 15 series. Ví dụ, trong trường hợp bạn đang sử dụng iPhone 14 Pro Max 256 GB và muốn nâng cấp lên iPhone 15 Pro Max 256 GB, Minh Tuấn Mobile có thể thu lại với mức 23,17 triệu đồng (tối đa 95% giá trị).

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, iPhone 15 đang hiện đang có giá dự kiến chỉ từ 21,29 triệu đồng, iPhone 15 Plus từ 24,29 triệu đồng, iPhone 15 Pro từ 28,49 triệu đồng và iPhone 15 Pro Max từ 34,49 triệu đồng, áp dụng khi thu cũ đổi mới.

Các hệ thống tung chiêu khuyến mãi thu hút người dùng đặt trước iPhone 15 series. Ảnh: Apple

Chia sẻ với PLO, bà Phùng Phương, đại diện truyền thông hệ thống Di Động Việt cho biết lượng người dùng quan tâm đến iPhone 15 series cao hơn gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm. Trong đó phiên bản được yêu thích nhất là iPhone 15 Pro Max (80%), iPhone 15 Pro chiếm khoảng 13%, iPhone 15 chiếm gần 4% và còn lại là iPhone 15 Plus.

Hệ thống này cũng vừa bổ sung thêm nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu sở hữu sớm iPhone 15 series của người tiêu dùng.

Trong khi đó FPT Shop áp dụng ưu đãi 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, thay vì phải bảo hành sửa chữa. “Vừa mở đặt trước, chúng tôi đã nhận số lượng đăng ký khủng, gần 10.000 đơn cọc iPhone 15 series tại hệ thống, điều này là minh chứng cho sức nóng của iPhone mới” - Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Thương mại, hệ thống FPT Shop chia sẻ.

iPhone 15 Pro Max là phiên bản được yêu thích nhất

Về màu sắc, các màu mới tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng. Với bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus, màu hồng và màu xanh đang là phiên bản được lựa chọn nhiều nhất. Trong khi đó, màu Titan tự nhiên là phiên bản được chọn nhiều nhất ở bộ đôi cao cấp.

Với sự quan tâm lớn dành cho iPhone 15 series, dự kiến, các model này sẽ khiến thị trường điện thoại trong những tháng cuối năm sẽ dần hồi phục và sôi động trở lại sau một thời gian dài ảm đạm bởi tình hình kinh tế.

Trong vài năm gần đây, thị trường iPhone xách tay đã không còn sôi động do sản phẩm mới thường được mở bán sớm, chỉ sau một tuần so với các thị trường cấp 1. Chưa kể giá iPhone xách tay biến động liên tục, hiện tại iPhone 15 Pro Max 256 GB xách tay chỉ còn khoảng 40 triệu đồng, giảm hơn 20 triệu đồng so với trước đó.

TIỂU MINH