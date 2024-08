2 mẫu điện thoại Samsung tầm trung vừa được bổ sung các tính năng AI

Trước đó không lâu, Samsung cho biết người dùng các mẫu điện thoại và máy tính bảng Galaxy sẽ sớm được trải nghiệm các tính năng AI, và Circle to Search là một trong những tính năng AI đầu tiên.

Circle to Search là gì?

Theo như Google mô tả, Circle to Search (vẽ để tìm kiếm) là một cách mới để tìm kiếm bất kỳ thứ gì trên điện thoại của bạn bằng một cử chỉ đơn giản mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Sử dụng Circle to Search, người dùng có thể khoanh tròn hoặc tô sáng bất kỳ văn bản hoặc hình ảnh nào trên màn hình để tìm kiếm bằng Google.

Tính năng AI Circle to Search (vẽ để tìm kiếm) trên điện thoại Samsung. Ảnh: TIỂU MINH

Circle to Search thay thế Google Assistant, do đó có thể mở bằng cách nhấn và giữ nút home mà không cần rời khỏi bất kỳ ứng dụng nào đang sử dụng. Với sự hỗ trợ của AI trong việc cung cấp một lượng lớn thông tin cùng ngữ cảnh phong phú, bản cập nhật này hứa hẹn sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua những thao tác thú vị.

Google gần đây cũng đã bắt đầu thử nghiệm một tính năng mới bên trong Circle to Search, cho phép người dùng tìm kiếm âm thanh, bài hát… tương tự như Shazam hay SoundHound.

Một thành viên trên diễn đàn Reddit cho biết đã sử dụng được tính năng này trên chiếc Galaxy S23 (phiên bản 15.32.37.28 của ứng dụng Google). Tuy nhiên, một số người sử dụng phiên bản tương tự vẫn chưa thể trải nghiệm. Do đó, có vẻ như tính năng này vẫn đang được triển khai thử nghiệm.

Những mẫu điện thoại Samsung nào sẽ được bổ sung các tính năng AI?

Theo SamMobile, Circle to Search chỉ là điểm khởi đầu và hiện tại tính năng này đã được tích hợp trên các mẫu điện thoại tầm trung thông qua bản cập nhật tháng 8-2024, bao gồm:

- Galaxy A55

- Galaxy A54

- Galaxy A35

- Galaxy A34

- Galaxy Tab S9 FE

- Galaxy Tab S9 FE+

Lưu ý, các mẫu máy tính bảng sẽ có tính năng này sau, có thể là do Circle to Search là một phần của bản cập nhật One UI 6.1.1 (bản cập nhật bổ sung tính năng cho máy tính bảng và các mẫu điện thoại màn hình gập).

Với mức giá khoảng 330 USD, việc Samsung bổ sung các tính năng AI cho Galaxy A35 sẽ khiến nó trở thành một trong những mẫu điện thoại thông minh tốt nhất trong tầm giá.

Galaxy A35 và A55 được giới thiệu cách đây không lâu với nhiều cải tiến về cấu hình và camera. Cả hai máy đều sử dụng màn hình Super AMOLED tràn viền 6,6 inch Full HD+, tần số quét 120 Hz. Đi kèm theo đó là viên pin 5.000 mAh (hỗ trợ sạc siêu nhanh), chip Exynos đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục lên đến hai ngày.

Điện thoại Samsung Galaxy A35 và Galaxy A55 hiện đã được tích hợp các tính năng AI.

Mặt sau của máy là cụm camera lớn với độ phân giải 50 MP, camera góc rộng 12 MP và camera macro 5 MP, hỗ trợ chống rung quang học OIS. Đặc biệt, Galaxy A55 còn được tích hợp bộ xử lý hình ảnh bằng AI trong chế độ Night Portrait, kèm theo đó là công nghệ Super HDR.

Về phần cứng, Galaxy A35/A55 được trang bị RAM 6/8 GB, bộ nhớ trong 128/256 GB. Bên cạnh đó, bộ đôi này còn được tích hợp công nghệ bảo mật phần cứng Knox Vault giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng tốt hơn.

Tiểu Minh