8 địa điểm bạn không bao giờ nên sạc điện thoại để tránh mất tiền

(PLO)- Dưới đây là 8 địa điểm bạn nên tránh sạc điện thoại để bảo vệ thiết bị và an toàn của chính bạn.

Không ai thích việc điện thoại hết pin khi bạn đang ở xa nhà. Lúc này, các trạm sạc công cộng ở sân bay, siêu thị… có vẻ là một giải pháp hoàn hảo, tuy nhiên việc sử dụng chúng có thể khiến bạn gặp rắc rối. James Goepel, Giám đốc điều hành của Fathom Cyber và giáo sư an ninh mạng tại Đại học Drexel, cho biết: “Các trạm sạc USB đó có thể bị tội phạm mạng sửa đổi, cho phép chúng truy cập vào điện thoại của bạn, bao gồm cả việc cài đặt phần mềm độc hại, hành động này được gọi là juice jacking”.

Juice jacking là gì? Juice jacking là một thuật ngữ dùng để chỉ một loại tấn công mạng thông qua các cổng sạc USB công cộng, như ở sân bay, khách sạn, quán cà phê hoặc các trạm sạc công cộng khác. Khi người dùng kết nối điện thoại hoặc thiết bị của mình vào cổng sạc này, kẻ tấn công có thể lợi dụng kết nối để cài đặt phần mềm độc hại hoặc đánh cắp dữ liệu từ thiết bị của người dùng.

Sạc điện thoại là một hoạt động thường ngày trong cuộc sống hiện đại, nhưng không phải nơi nào cũng an toàn để sạc điện thoại. Ảnh: Pexels

1. Sạc điện thoại ở sân bay

Sân bay có nhiều trạm sạc để sạc điện thoại và các thiết bị điện tử. Nhưng việc tin tưởng vào các thiết bị không rõ nguồn gốc chính là mối nguy hiểm. Jason Glassberg, giám đốc điều hành của Casaba Security cho biết: “Nói chung, những nơi mà mọi người không quan tâm đến tính bảo mật của thiết bị, hoặc có lẽ đang vội vàng là những nơi mà kẻ xấu sẽ thiết lập các kiểu tấn công dạng này. Nhưng nếu bạn mang theo ổ cắm và cáp sạc riêng, bạn sẽ không trở thành nạn nhân”.

2. Sạc điện thoại ở nhà ga xe lửa

Jack Vonder Heide, chủ tịch của Technology Briefing Centers, cho biết tội phạm có thể thiết lập một trạm sạc miễn phí ở bến xe buýt hoặc nhà ga xe lửa. Khi mọi người cắm điện thoại vào cổng USB, điện thoại của họ sẽ được sạc nhưng dữ liệu nhạy cảm của họ cũng bị sao chép.

3. Sạc điện thoại ở khách sạn

Sạc điện thoại trong khách sạn thường được xem là an toàn hơn so với việc sử dụng các trạm sạc công cộng ở những nơi như nhà ga hay sân bay, nhưng vẫn có một số yếu tố cần lưu ý để đảm bảo an toàn và bảo vệ thiết bị của bạn.

Hầu hết các khách sạn cung cấp ổ cắm điện trong phòng, điều này giúp bạn tránh được nguy cơ từ các cổng sạc USB công cộng. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng cục sạc và cáp sạc của riêng mình để đảm bảo rằng thiết bị không bị nhiễm phần mềm độc hại.

Ngoài ra, hãy cẩn thận với các ổ cắm hoặc trạm sạc USB có sẵn trong phòng khách sạn, vì chúng có thể không được bảo trì tốt và có nguy cơ cung cấp nguồn điện không ổn định, gây hại cho pin và các linh kiện bên trong điện thoại.

Hãy sử dụng cục sạc và cáp sạc của riêng mình để đảm bảo rằng thiết bị không bị nhiễm phần mềm độc hại. Ảnh: Pexels

4. Sạc điện thoại trong ô tô

Ô tô có thể rất nóng, đặc biệt vào mùa hè. Nhiệt độ cao có thể làm hỏng pin và các linh kiện điện tử bên trong điện thoại. Hơn nữa, nguồn điện trong ô tô không ổn định cũng có thể gây hư hỏng thiết bị.

Nếu cần sạc trong ô tô, hãy chắc chắn rằng nhiệt độ bên trong ô tô không quá cao và sử dụng bộ sạc chất lượng tốt.

5. Sạc điện thoại ở trung tâm thương mại

Sạc điện thoại tại trung tâm thương mại có thể rất tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà bạn cần lưu ý. Tương tự như trên, các trạm sạc tại trung tâm thương mại có thể bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện các cuộc tấn công Juice jacking.

Thay vào đó, hãy mang theo pin dự phòng hoặc sử dụng cáp sạc của riêng mình và kết nối với ổ cắm điện thay vì cổng USB công cộng. Nếu bắt buộc phải sử dụng cổng sạc công cộng, hãy đảm bảo rằng điện thoại của bạn đã được cập nhật phần mềm bảo mật mới nhất, và tắt hoặc khóa thiết bị khi sạc để giảm nguy cơ truy cập dữ liệu.

6. Sạc điện thoại trong quán cà phê

Chuyên gia an ninh mạng J. Eduardo Campos cho biết, tội phạm mạng đang cài đặt các trình đọc và trình tải xuống ẩn giữa các cổng USB và nguồn điện trong quán cà phê. Vì vậy, trong khi bạn đang thưởng thức đồ uống trong quán cà phê, dữ liệu của bạn có thể đang bị đánh cắp.

Sạc điện thoại trong quán cà phê cũng tiềm ẩn một số rủi ro. Ảnh: Pexels

7. Sạc điện thoại trên các bề mặt không ổn định

Sạc điện thoại trên các bề mặt không ổn định như mép bàn, ghế hoặc nơi dễ bị va đập khi sạc có thể khiến điện thoại rơi và bị hỏng.

8. Sạc điện thoại trong phòng tắm

Phòng tắm là nơi có độ ẩm cao do hơi nước bốc lên. Độ ẩm này có thể xâm nhập vào điện thoại, gây hư hỏng các linh kiện bên trong. Ngoài ra, việc sạc điện thoại gần nguồn nước có nguy cơ gây chập điện và điện giật rất cao.

Lời khuyên là bạn chỉ nên sạc điện thoại ở những nơi khô ráo và thoáng mát để tránh hư hỏng và giảm nguy cơ điện giật.

Cách sạc điện thoại an toàn

Để bảo vệ thiết bị và dữ liệu cá nhân, bạn nên hạn chế sử dụng các trạm sạc công cộng tại trung tâm thương mại, sân bay, nhà ga.... Thay vào đó, hãy mang theo pin dự phòng hoặc sử dụng cáp sạc của riêng mình, kết nối với ổ cắm điện thay vì cổng USB công cộng.

Nếu bắt buộc phải sử dụng cổng sạc công cộng, hãy đảm bảo rằng điện thoại của bạn đã được cập nhật phần mềm bảo mật mới nhất. Hãy cân nhắc các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thiết bị và thông tin cá nhân của bạn.

Tiểu Minh