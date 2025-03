Tính năng mới giúp phát hiện tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo

Các tính năng này sẽ được tích hợp vào Google Messages và Phone by Google, giúp phát hiện lừa đảo theo thời gian thực và đưa ra cảnh báo ngay lập tức.

Lừa đảo trên di động ngày càng tinh vi

Theo Liên minh Chống Lừa đảo Toàn cầu, chỉ riêng trong năm 2024, các vụ lừa đảo trên di động đã gây thiệt hại hơn 1.000 tỉ USD trên toàn cầu. Hầu hết các cuộc tấn công diễn ra thông qua tin nhắn và cuộc gọi, lợi dụng kỹ thuật xã hội để đánh lừa nạn nhân.

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Google đã phát triển các biện pháp bảo vệ thông minh hơn nhờ AI. Hai tính năng mới không chỉ chặn số điện thoại đáng ngờ ngay từ đầu mà còn phân tích nội dung cuộc trò chuyện để phát hiện dấu hiệu gian lận, từ đó cảnh báo người dùng trước khi họ bị lừa.

Scam Detection, tính năng mới trong Google Messages, sử dụng AI trên thiết bị để phân tích tin nhắn SMS, MMS và RCS, nhận diện các mô hình lừa đảo. Nếu phát hiện nội dung đáng ngờ, người dùng sẽ nhận được cảnh báo ngay trên màn hình, kèm theo tùy chọn chặn hoặc báo cáo người gửi.

Điểm đặc biệt của Scam Detection là xử lý tin nhắn hoàn toàn trên thiết bị, giúp bảo vệ quyền riêng tư. Google khẳng định công ty không lưu trữ hay truy cập vào dữ liệu cuộc trò chuyện của người dùng.

Hiện tại, tính năng này được bật theo mặc định đối với tin nhắn từ những người không có trong danh bạ và đang triển khai tại Mỹ, Anh và Canada, với kế hoạch mở rộng sang nhiều quốc gia khác.

Tính năng AI mới của Google giúp phát hiện tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo. Ảnh: Google

Ngoài ra, Google cũng giới thiệu tính năng video trực tiếp Gemini và chia sẻ màn hình cho thiết bị Android, mang đến trải nghiệm giao tiếp tiện lợi hơn.

Lừa đảo qua điện thoại ngày càng khó phát hiện do tội phạm sử dụng số giả mạo và danh tính giả để đánh lừa nạn nhân. Để đối phó, Scam Detection in Phone by Google tận dụng AI để phân tích cuộc trò chuyện theo thời gian thực, xác định các chiến thuật lừa đảo phổ biến như trúng thưởng giả (yêu cầu đóng phí để nhận giải), giả mạo cơ quan thuế để đe dọa nạn nhân, hỗ trợ kỹ thuật giả mạo để đánh cắp thông tin cá nhân…

Nếu AI phát hiện dấu hiệu lừa đảo, điện thoại sẽ phát cảnh báo bằng âm thanh, rung và thông báo trên màn hình. Ví dụ, nếu người gọi yêu cầu thanh toán bằng thẻ quà tặng, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo để người dùng cảnh giác.

Khác với bảo vệ tin nhắn, Scam Detection trên cuộc gọi không bật theo mặc định. Người dùng cần chủ động kích hoạt để tận dụng tính năng này trong phần cài đặt của ứng dụng Điện thoại.

Giống như Google Messages, tất cả dữ liệu đều được xử lý trực tiếp trên thiết bị, đảm bảo không có âm thanh nào được lưu trữ hay gửi về Google.

Google tự động phân tích và cảnh báo cuộc gọi lừa đảo. Ảnh: Google

Lừa đảo trên di động đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng, khi tội phạm mạng tận dụng AI để tạo ra những chiến dịch tấn công tinh vi hơn. Với Google AI, người dùng Android sẽ có thêm một lớp bảo vệ quan trọng.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. Người dùng vẫn cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại hoặc tin nhắn, và luôn xác minh tính xác thực của các yêu cầu tài chính trước khi hành động.

