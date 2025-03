Tin công nghệ 5-3: 3 cách phát hiện video giả mạo do AI tạo ra.

(PLO)- Tin công nghệ 5-3 sẽ có các nội dung như 3 cách phát hiện video giả mạo do AI tạo ra, nhà mạng có tốc độ Internet nhanh nhất Việt Nam, sinh viên Việt Nam chiến thắng tại cuộc thi Huawei ICT Competition 2024-2025, Apple ra mắt iPad Air M3.

1. 3 cách phát hiện video giả mạo do AI tạo ra

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến video deepfake trở thành mối đe dọa nghiêm trọng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn có một số cách giúp người dùng phát hiện video giả mạo do AI tạo ra.

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của video deepfake là các chi tiết không tự nhiên. Hãy quan sát kỹ khuôn mặt nhân vật trong video, nếu chuyển động môi không khớp với lời nói, mắt chớp ít bất thường hoặc làn da có kết cấu mờ nhòe, rất có thể đó là sản phẩm của AI.

Ngoài ra, AI đôi khi gặp khó khăn trong việc tái tạo bàn tay, dẫn đến hình ảnh có ngón tay dư thừa hoặc biến dạng. Những chi tiết nhỏ này là điểm mấu chốt để phát hiện video giả.

Bên cạnh đó, một số video deepfake có thể để lại dấu vết của các công cụ chỉnh sửa, đặc biệt là hình mờ hoặc các vùng bị làm mờ. Nhiều video giả mạo được tạo bằng phần mềm miễn phí, vốn thường đóng dấu logo trên sản phẩm đầu ra. Nếu phát hiện một vùng hình ảnh bị làm mờ có chủ đích để che giấu thông tin, hãy đặt nghi vấn về tính xác thực của video đó.

Nếu những cách quan sát thủ công không đủ thuyết phục, người dùng có thể nhờ đến sự trợ giúp của các công cụ chuyên biệt. Deepware AI là một trong những giải pháp miễn phí có thể quét video và xác định xem nội dung có phải deepfake hay không.

Hive AI Detector cũng là một lựa chọn, không chỉ kiểm tra video mà còn phân tích cả âm thanh để đánh giá mức độ can thiệp của AI. Trong khi đó, Google AI Studio cho phép kiểm tra video bằng AI Gemini, cung cấp phản hồi thời gian thực về tính xác thực.

Ngoài ra, ChatGPT cũng có thể hỗ trợ nhận diện deepfake, nhưng kết quả không ổn định do những hạn chế về quyền riêng tư. Dù áp dụng phương pháp nào, hãy nhớ rằng không có công cụ nào đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Việc phát hiện video giả mạo đòi hỏi sự kết hợp giữa quan sát và công nghệ hỗ trợ nhằm tránh bị lừa bởi những nội dung sai lệch trên mạng.

2. Nhà mạng có tốc độ Internet nhanh nhất Việt Nam

Theo công bố mới nhất từ nền tảng đo lường tốc độ Internet i-Speed (Trung tâm Internet Việt nam - VNNIC), VNPT là nhà mạng có tốc độ Internet nhanh nhất Việt Nam trong tháng 12-2024 và tháng 1-2025.

Dữ liệu từ i-Speed cho thấy, trong tháng 12-2024, tốc độ download của VNPT là 140 Mbps, tốc độ upload là 111.88 Mbps thì qua tháng 1-2025, tốc độ download Internet của nhà mạng này đã đạt tới 181.56 Mbps, tốc độ upload đạt 137.77 Mbps.

Tốc độ Internet của VNPT được cải thiện mạnh nhờ chiến lược triển khai công nghệ và mạng XGSPON, giúp tăng tới 4 lần ở chiều download và 8 lần ở chiều upload, giảm thiểu độ trễ.

Theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xem là “xương sống” của công cuộc hiện đại hóa, góp phần thực hiện khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, trong đó, việc đẩy mạnh đầu tư cho mạng viễn thông thế hệ mới là một trong những điều kiện tiên quyết.

3. Sinh viên Việt Nam chiến thắng tại cuộc thi Huawei ICT Competition 2024-2025

Sinh viên Việt Nam tiếp tục khẳng định tài năng trên đấu trường quốc tế khi giành chiến thắng vang dội tại Huawei ICT Competition 2024 - 2025, khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ba đội tuyển với 9 sinh viên xuất sắc đã mang về 3 giải thưởng danh giá, gồm giải Xuất sắc ở nội dung Computing Track, giải Nhì Cloud Track và giải Ba Network Track, vượt qua 36 đội thi đến từ nhiều quốc gia.

Huawei ICT Competition là sân chơi công nghệ hàng đầu dành cho sinh viên toàn cầu, do Huawei phối hợp với Quỹ ASEAN Foundation tổ chức. Cuộc thi năm nay thu hút hơn 8.000 thí sinh tranh tài qua nhiều vòng đấu cam go. Tại vòng khu vực tổ chức ở Malaysia, hơn 110 sinh viên ưu tú đã bước vào cuộc đua gay cấn kéo dài 5 giờ, bao gồm bài thi lý thuyết và thực hành về Cloud, 5G, AI…

Bằng sự nỗ lực và bản lĩnh, các đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đối thủ mạnh, giành trọn vẹn 3 vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng khu vực. Với thành tích này, 9 sinh viên sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam tham gia vòng chung kết toàn cầu tại Trung Quốc vào tháng 5-2025, đối đầu cùng những tài năng công nghệ xuất sắc nhất thế giới.

Ông Macky Zhang, Tổng Giám đốc Huawei Việt Nam, chúc mừng các thí sinh: "Thành tích này là minh chứng cho tài năng và sự bứt phá của thế hệ trẻ Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới."

4. Apple ra mắt iPad Air M3

Apple vừa chính thức ra mắt iPad Air M3, mang lại hiệu suất vượt trội so với các phiên bản trước. Theo Apple, iPad Air với chip M3 nhanh hơn gần gấp đôi so với phiên bản sử dụng M1 và nhanh hơn 3,5 lần so với phiên bản dùng chip A14 Bionic.

Thiết kế của iPad Air M3 không có nhiều thay đổi, vẫn giữ nguyên kiểu dáng mỏng nhẹ và tinh tế. Sản phẩm có hai tùy chọn kích thước màn hình 11 inch và 13 inch, cùng bốn màu sắc gồm xám không gian, tím, xanh dương và ánh sao.

iPad Air M3 hỗ trợ bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, cung cấp các tính năng AI tiên tiến như xóa đối tượng trong ảnh và tạo hình ảnh bằng Apple Pencil. Máy cũng tương thích với Apple Pencil Pro và Apple Pencil (USB-C), đáp ứng nhu cầu sáng tạo và ghi chú của người dùng.

Tại thị trường Việt Nam, iPad Air M3 có giá khởi điểm từ 17 triệu đồng cho phiên bản 11 inch và 22,5 triệu đồng cho phiên bản 13 inch. Người dùng có thể lựa chọn giữa phiên bản chỉ hỗ trợ WiFi hoặc phiên bản có thêm kết nối 5G.

