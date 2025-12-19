(PLO)- Tin công nghệ 19-12 sẽ có các nội dung như Google Gemini có thể xác định các video được tạo bằng AI, Samsung đồng hành cùng sự kiện eSports lớn của T1 tại Việt Nam, Galaxy Z Fold 8 rò rỉ thông số? Smartphone mang thương hiệu Trump tiếp tục trễ hẹn.

1. Google Gemini có thể xác định các video được tạo bằng AI

Google vừa bổ sung một tính năng mới trên Gemini, hỗ trợ người dùng phân tích video và xác định liệu nó có phải được tạo ra bằng AI hay không. Động thái này nhằm đối phó với tình trạng video giả mạo, deepfake ngày càng lan rộng trên Internet.

Theo đó, người dùng chỉ cần tải video lên hoặc dán liên kết, Gemini sẽ tự động phân tích nội dung hình ảnh và chuyển động để đưa ra nhận định.

Google cho biết hệ thống dựa trên các dấu hiệu kỹ thuật thường xuất hiện trong video do AI tạo, bao gồm cấu trúc khung hình, chi tiết chuyển động và các điểm bất thường khó nhận ra bằng mắt thường.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các video giả bằng AI xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, từ nội dung giải trí cho đến tin tức, chính trị. Việc người dùng khó phân biệt thật giả đang đặt ra thách thức lớn với nền tảng số lẫn cơ quan quản lý.

Google không công bố chi tiết thuật toán hay mức độ chính xác cụ thể của Gemini trong việc nhận diện video AI. Tuy nhiên, hãng khẳng định đây là một phần trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái AI có trách nhiệm, giúp người dùng tiếp cận thông tin một cách an toàn hơn.

Tin công nghệ 19-12: Google Gemini có thể xác định các video được tạo bằng AI. Ảnh minh họa: AI

2. Samsung đồng hành cùng sự kiện eSports lớn của T1 tại Việt Nam

Samsung vừa xác nhận trở thành nhà tài trợ đồng hành của sự kiện “VPBank Presents T1 Vietnam The Promise Fulfilled”, chương trình đưa đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại T1 đến Việt Nam giao lưu với người hâm mộ.

Sự kiện dự kiến diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 20 và 21-12, với sự tham gia của Faker cùng các thành viên đội tuyển T1.

Việc T1 lựa chọn Việt Nam làm điểm đến cho một sự kiện quy mô lớn cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của thị trường eSports trong khu vực, đồng thời phản ánh sức hút của cộng đồng game thủ trong nước.

Tại sự kiện, hãng cũng giới thiệu các giải pháp hiển thị thuộc dòng màn hình gaming Odyssey, sử dụng công nghệ OLED, QD OLED và Mini LED, kết hợp tần số quét cao và thời gian phản hồi thấp nhằm cải thiện độ mượt và giảm độ trễ trong các tựa game tốc độ nhanh.

Sản phẩm cũng hỗ trợ công nghệ đồng bộ hình ảnh của NVIDIA và AMD, giúp hạn chế hiện tượng xé hình khi chơi game.

Theo số liệu của IDC, Samsung đang dẫn đầu thị trường màn hình gaming toàn cầu trong nhiều năm liên tiếp. Dòng Odyssey hiện đang được sử dụng tại nhiều giải đấu quốc tế và đồng hành cùng các đội tuyển eSports, trong đó có T1.

Tin công nghệ 19-12: Samsung đồng hành cùng sự kiện eSports lớn của T1 tại Việt Nam.

3. Galaxy Z Fold 8 rò rỉ thông số?

Theo Android Authority, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc có thể đang chuẩn bị nâng cấp mạnh tay camera cho Galaxy Z Fold 8, mẫu smartphone gập tiếp theo của hãng.

Dựa vào các nguồn tin rò rỉ, thiết bị được cho là sẽ sở hữu camera chính có độ phân giải lên tới 200 MP, tương tự cảm biến đang dùng trên dòng Galaxy S Ultra.

Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là bước tiến đáng chú ý đối với dòng điện thoại gập của Samsung, vốn lâu nay thường bị đánh giá là chưa theo kịp flagship truyền thống về camera.

Trước đó, Galaxy Z Fold 7 vẫn sử dụng cảm biến 50 MP, đủ tốt cho nhu cầu cơ bản nhưng chưa tạo được khác biệt trong phân khúc cao cấp.

Bên cạnh camera chính 200 MP, rò rỉ cũng cho biết Samsung có thể tiếp tục duy trì hệ thống camera đa ống kính quen thuộc, gồm camera góc siêu rộng và camera tele. Tuy nhiên, các thông số chi tiết khác như khả năng zoom hay nâng cấp phần mềm xử lý hình ảnh hiện chưa được tiết lộ.

Tin công nghệ 19-12: Galaxy Z Fold 8 dự kiến sẽ có camera tốt hơn đáng kể so với người tiền nhiệm. Ảnh: TIỂU MINH

4. Smartphone mang thương hiệu Trump tiếp tục trễ hẹn

Theo GadgetHacks, mẫu điện thoại Trump Mobile T1 hiện vẫn chưa có ngày giao hàng chính thức, dù đã được giới thiệu từ trước với nhiều tuyên bố gây chú ý.

T1 từng được quảng bá là smartphone “sản xuất tại Mỹ”, hướng đến nhóm người dùng ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, dự án này liên tục gặp trì hoãn, và đến nay vẫn chưa có thông tin rõ ràng về thời điểm mở bán thực tế.

Nguồn tin cho biết trang web chính thức của sản phẩm không cung cấp thêm cập nhật mới, trong khi các kênh bán hàng cũng chưa xác nhận tình trạng sẵn có. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng thương mại hóa của thiết bị, cũng như mức độ hoàn thiện của dự án.

Tin công nghệ 19-12: Smartphone mang thương hiệu Trump tiếp tục trễ hẹn.

