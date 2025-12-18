Người dùng iPhone và Android nên khởi động lại thiết bị ngay lập tức

(PLO)- Theo các chuyên gia, việc khởi động lại điện thoại Android hoặc iPhone có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ bị phần mềm gián điệp theo dõi.

Nhiều chiến dịch tấn công hiện nay không còn dựa vào việc cài đặt ứng dụng độc hại theo cách truyền thống. Thay vào đó, tin tặc tận dụng các lỗ hổng bảo mật để triển khai phần mềm gián điệp (spyware) hoạt động hoàn toàn trong bộ nhớ tạm thời của thiết bị.

Loại spyware này có thể theo dõi dữ liệu, liên lạc hoặc hoạt động của người dùng, nhưng lại không để lại dấu vết rõ ràng trên thiết bị. Điều này khiến người dùng lẫn các công cụ bảo mật thông thường khó phát hiện dấu hiệu bị xâm nhập.

Vì sao bạn nên khởi động lại điện thoại?

Phần lớn các mã độc hoạt động trong bộ nhớ sẽ bị xóa khi thiết bị được tắt nguồn hoàn toàn. Việc khởi động lại điện thoại không phải là biện pháp bảo mật tuyệt đối, nhưng có thể làm gián đoạn chuỗi tấn công và giảm thời gian tồn tại của spyware trên thiết bị.

Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng nên khởi động lại smartphone định kỳ, nhất là trong bối cảnh xuất hiện các cảnh báo liên quan đến phần mềm gián điệp.

Theo Forbes, dù iOS và Android đã được cải thiện mạnh về bảo mật trong những năm gần đây, nhưng không có hệ điều hành nào an toàn tuyệt đối.

Các cuộc tấn công kiểu zero click, tức là người dùng không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào, vẫn có thể xảy ra nếu lỗ hổng chưa được vá bị khai thác. Trong một số trường hợp, chỉ cần một tin nhắn cũng có đủ khiến thiết bị bị xâm nhập.

Phần mềm gián điệp trên iPhone và Android ngày càng nguy hiểm, tuy nhiên, việc khởi động lại điện thoại thường xuyên cũng sẽ phần nào hạn chế được tác động của chúng. Ảnh: AI

Smartphone là mục tiêu tấn công hàng đầu

Smartphone ngày nay lưu trữ rất nhiều thông tin từ dữ liệu cá nhân, tin nhắn, hình ảnh đến tài khoản trực tuyến. Điều này khiến điện thoại trở thành mục tiêu hàng đầu của các chiến dịch tấn công mạng.

Rủi ro càng lớn hơn khi người dùng sử dụng điện thoại để truy cập email công việc, hệ thống doanh nghiệp hoặc các nền tảng nội bộ, biến thiết bị cá nhân thành một mắt xích trong chuỗi an ninh của tổ chức.

Bên cạnh việc tắt và mở lại điện thoại định kỳ, người dùng cũng nên thường xuyên cập nhật hệ điều hành để vá các lỗ hổng bảo mật. Việc cài đặt ứng dụng từ những nguồn chính thống (Google Play và App Store) cũng sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ phần mềm gián điệp xâm nhập điện thoại.

Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý các dấu hiệu bất thường như thiết bị nóng lên nhanh, pin sụt bất thường hoặc lưu lượng dữ liệu tăng đột biến.

