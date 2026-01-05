Nếu iPhone của bạn nằm trong danh sách này, hãy nâng cấp ngay lập tức

(PLO)- Trước đó không lâu, Apple đã phát đi cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dùng iPhone cập nhật ngay lập tức để tránh nguy cơ bị tấn công.

Tuy nhiên, sau hơn một tuần, phần lớn thiết bị vẫn chưa cập nhật để vá lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Nếu iPhone của bạn nằm trong nhóm máy được Apple yêu cầu nâng cấp lên iOS 26.2, việc chần chừ lúc này đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro mất an toàn.

Theo các dữ liệu phân tích bảo mật, hàng trăm triệu iPhone trên toàn cầu đang ở trạng thái dễ bị khai thác do chưa cài đặt bản cập nhật mới nhất. Khác với các lần trước, Apple không phát hành một bản vá nhỏ mà buộc người dùng phải nâng cấp thẳng lên iOS 26 để xử lý lỗ hổng đang bị tin tặc lợi dụng.

Đây cũng là điều khiến nhiều người dùng do dự. Một bộ phận người dùng iOS 18 (hoặc các phiên bản cũ hơn) muốn trì hoãn việc nâng cấp hệ điều hành do lo ngại máy chậm, hay đơn giản là không thích giao diện mới.

Người dùng iPhone được khuyến cáo cập nhật iOS 26.2 hoặc mới hơn càng sớm càng tốt.

Người dùng có thể tự kiểm tra bản cập nhật mới bằng cách vào Cài đặt - Cài đặt chung - Cập nhật phần mềm. Nếu iPhone đang chạy iOS 18 nhưng hệ thống yêu cầu cập nhật lên iOS 26.2, điều đó có nghĩa thiết bị thuộc diện bắt buộc nâng cấp để đảm bảo an toàn. Dù trên nhiều diễn đàn vẫn xuất hiện ý kiến phản đối, nhưng các chuyên gia an ninh mạng đều cho rằng đây không phải thời điểm để cân nhắc hay trì hoãn.

Dưới đây là danh sách các mẫu iPhone đủ điều kiện nâng cấp iOS 26, bao gồm:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (từ thế hệ thứ 2 trở đi)

Apple cho biết các lỗ hổng bảo mật lần này ban đầu xuất hiện trong những cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào một số mục tiêu cụ thể. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo việc khai thác đang ngày càng lan rộng.

Ông James Maude, đại diện BeyondTrust, nhận định người dùng cần khẩn trương cập nhật tất cả thiết bị Apple bị ảnh hưởng, bởi các lỗ hổng này có thể nhanh chóng bị nhiều nhóm tội phạm mạng tận dụng.

Theo ông Darren Guccione, CEO của Keeper Security, rủi ro lớn nhất nằm ở khoảng thời gian người dùng chậm cập nhật sau khi Apple đã phát hành bản vá. Khi thông tin về lỗ hổng được công bố, tin tặc có thêm cơ sở để tìm cách khai thác những thiết bị chưa được vá lỗi. Trong giai đoạn này, không có cài đặt hay thói quen sử dụng nào đủ khả năng thay thế việc cập nhật hệ điều hành.

