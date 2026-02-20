Người dùng Samsung nên làm ngay điều này để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng Samsung cũng phát hành bản cập nhật hệ thống Google Play cho hàng loạt mẫu điện thoại và máy tính bảng Galaxy.

Hệ thống Google Play cho phép Google cập nhật nhanh các thành phần quan trọng mà không cần phải chờ các bản nâng cấp hệ điều hành. Do đó, lỗi bảo mật và các vấn đề hệ thống có thể được xử lý nhanh hơn. Tuy nhiên trước đây, trên nhiều thiết bị Galaxy, các bản cập nhật dạng này thường đến chậm hoặc không đồng đều giữa các dòng máy.

Theo ghi nhận, bản cập nhật tháng 1-2026 có dung lượng khoảng 90 MB, tác động trực tiếp đến các thành phần cốt lõi của hệ thống, bao gồm dịch vụ nền và cơ chế bảo vệ thiết bị.

Nhiều người dùng điện thoại Samsung đã bắt đầu nhận được bản cập nhật hệ thống Google Play. Ảnh: TIỂU MINH

Việc nhiều mẫu Galaxy bắt đầu nhận được cùng một phiên bản cho thấy Samsung đang cải thiện tốc độ triển khai. Đáng chú ý, bản cập nhật không chỉ xuất hiện trên điện thoại cao cấp mà còn ghi nhận trên cả một số dòng máy tính bảng Galaxy.

Về bản chất, đây là bản vá nền tảng nên nó không bổ sung tính năng mới hay thay đổi giao diện, nhưng sẽ giúp thiết bị ổn định hơn và giảm nguy cơ bị khai thác lỗ hổng.

Người dùng Galaxy có thể kiểm tra bằng cách vào Cài đặt - Bảo mật và quyền riêng tư - Cập nhật - Cập nhật hệ thống Google Play. Nếu có phiên bản mới, thiết bị sẽ cho tải về và yêu cầu khởi động lại để hoàn tất.

Trong trường hợp không thấy các tùy chọn này, bạn có thể vào Cài đặt - Giới thiệu điện thoại/Thông tin máy tính bảng, rồi kiểm tra mục phiên bản Cập nhật hệ thống Google Play để xem máy đã cập nhật bản mới hay chưa.

Cập nhật hệ thống Google Play lên phiên bản mới nhất. Ảnh: TIỂU MINH

Với động thái phát hành bản cập nhật đồng loạt cho nhiều thiết bị, Samsung phần nào cho thấy hãng đang chú trọng hơn đến việc duy trì cập nhật nền tảng, thay vì tập trung vào các bản nâng cấp lớn theo chu kỳ.

