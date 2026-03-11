iPhone 17e giá rẻ có hiệu năng nhanh hơn MacBook Neo

(PLO)- Sau khi ra mắt toàn cầu ngày 2-3, iPhone 17e đã được mở bán chính hãng tại Việt Nam. Đáng chú ý, trong các bài thử nghiệm hiệu năng ban đầu, iPhone 17e lại có điểm số cao hơn MacBook Neo, mẫu laptop mới vừa được Apple công bố.

Theo kết quả thử nghiệm Geekbench ban đầu, iPhone 17e được trang bị chip A19, đạt khoảng 9.241 điểm đa nhân và 3.607 điểm đơn nhân. Trong khi đó, MacBook Neo dùng chip A18 Pro đạt lần lượt 8.668 điểm đa nhân và 3.461 điểm đơn nhân.

Ở bài kiểm tra đồ họa Metal, điểm số hai thiết bị khá sát nhau, nhưng iPhone 17e vẫn nhỉnh hơn đôi chút. Cả hai đều có 8 GB RAM để hỗ trợ Apple Intelligence và các tác vụ hằng ngày.

iPhone 17e chính thức lên kệ tại Việt Nam. Ảnh: TIỂU MINH

MacBook Neo được xem là bước thử nghiệm mới của Apple khi đưa chip dòng A lên máy tính xách tay, hướng tới nhóm người dùng cơ bản như học tập, làm việc văn phòng nhẹ. Tuy nhiên, xét riêng về CPU, iPhone 17e có lợi thế hơn dù cả hai cùng phân khúc giá.

Tại Việt Nam, iPhone 17e sẽ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc smartphone từ 15-20 triệu đồng, vốn được xem là nhóm sôi động nhất hiện nay. Trao đổi với PLO, đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết nhóm khách hàng quan tâm đến iPhone 17e chủ yếu là người dùng Android muốn chuyển sang iPhone, học sinh sinh viên và những người đang sử dụng iPhone 11 đến iPhone 14 có nhu cầu nâng cấp.

Cùng phân khúc giá nhưng iPhone 17e lại có hiệu năng nhỉnh hơn so với MacBook Neo. Ảnh: TIỂU MINH

iPhone 17e được trang bị RAM 8 GB, bộ nhớ trong 256 GB (gấp đôi so với thế hệ trước) cùng mức giá chỉ 17,9 triệu đồng cho ba màu Đen, Trắng và Hồng Phai.

Máy sở hữu màn hình Super Retina XDR 6,1 inch, kính Ceramic Shield, camera Fusion 48 MP hỗ trợ zoom quang học 2x và quay video 4K Dolby Vision.

Trong bối cảnh chi phí linh kiện tăng khiến nhiều hãng điều chỉnh giá, iPhone 17e nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc dưới 20 triệu đồng. Không chỉ thu hút nhờ dung lượng lưu trữ cao hơn, iPhone 17e còn có điểm hiệu năng cao hơn MacBook Neo, cho thấy chiến lược chip dòng A của Apple đang tạo ra những so sánh thú vị ngay trong chính hệ sinh thái của hãng.

