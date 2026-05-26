Đánh giá nhanh laptop 2 màn hình Asus Zenbook DUO

(PLO)- Sau nhiều năm theo đuổi ý tưởng laptop nhiều màn hình, Asus đang dần hoàn thiện công thức riêng cho dòng Zenbook DUO.

Thiết kế

Nhìn từ bên ngoài, Zenbook DUO vẫn mang ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của dòng Zenbook với kiểu hoàn thiện đơn giản và bề mặt kim loại.

Khi gắn bàn phím, Zenbook Duo hoạt động như laptop thông thường. Ảnh: TIỂU MINH

Phần bàn phím có thể tháo rời hoàn toàn, cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều cách sử dụng khác nhau.

Theo đó, nếu đặt bàn phím trên màn hình, máy sẽ hoạt động như laptop thông thường. Ngược lại, khi người dùng tháo bàn phím ra, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ hai màn hình.

Cận cảnh mẫu laptop 2 màn hình Zenbook DUO. Ảnh: TIỂU MINH

Đánh giá ASUS Zenbook 14 và Vivobook S14 (PLO)- Thay vì chạy theo cấu hình, ASUS chọn cách tiếp cận cân bằng, tập trung vào pin, độ ồn và trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Zenbook DUO thế hệ mới được thu gọn khoảng 5% kích thước so với đời trước nhờ thiết kế bản lề mới. Khoảng cách giữa hai màn hình khi mở phẳng cũng được rút ngắn, giúp tổng thể nhìn liền mạch hơn. Trọng lượng của máy ở mức khoảng 1,65 kg khi gắn bàn phím Bluetooth.

Phần thân sử dụng vật liệu Ceraluminum cùng khung kim loại. Trong quá trình sử dụng, thân máy cho cảm giác chắc chắn, không xuất hiện hiện tượng ọp ẹp khi cầm hoặc thay đổi tư thế sử dụng. Bề mặt hoàn thiện cũng hạn chế bám vân tay khá tốt.

Hệ thống cổng kết nối vẫn được Asus giữ khá đầy đủ với hai cổng Thunderbolt 4, một cổng USB Type-A, HDMI và jack âm thanh 3,5 mm.

Bàn phím và touchpad

Zenbook DUO sử dụng bàn phím MagLatch với khả năng tháo rời thông qua kết nối nam châm. Bàn phím có hành trình phím 1,7 mm, khoảng cách giữa các phím được bố trí theo kiểu tiêu chuẩn và hỗ trợ đèn nền LED trắng với ba mức sáng.

Bàn phím có độ nảy tốt, touchpad mượt mà. Ảnh: TIỂU MINH

Touchpad phủ kính có kích thước khá rộng, hỗ trợ thao tác vuốt và các cử chỉ đa điểm. Bàn phím sử dụng kết nối POGO pins khi gắn trực tiếp lên thân máy nhằm giảm độ trễ và sạc pin liên tục trong quá trình sử dụng.

Màn hình

Zenbook DUO sử dụng hai màn hình Lumina OLED Pro kích thước 14 inch với độ phân giải 2880 x 1800, tỷ lệ 16:10 và tần số quét 144 Hz. Màn hình đạt độ sáng tối đa khoảng 1.100 nit ở chế độ HDR và hỗ trợ lớp phủ chống chói.

Kết quả đo thực tế bằng thiết bị X-Rite i1 Display Pro 3 cho thấy màn hình đạt độ phủ màu 100% sRGB và 100% DCI-P3. Tấm nền cũng hỗ trợ HDR cùng độ sâu màu 10 bit.

Với hai màn hình kích thước đầy đủ, không gian hiển thị mở rộng hơn đáng kể so với laptop thông thường. Người dùng có thể đặt cửa sổ làm việc ở màn hình chính và chuyển các ứng dụng phụ hoặc nội dung tham khảo sang màn hình còn lại.

Hiệu năng và thời lượng pin

Phiên bản trong bài sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra X9 388H kết hợp đồ họa Intel Arc B390 và RAM LPDDR5x 32 GB. Asus cũng tích hợp nhiều chế độ hiệu năng khác nhau thông qua phần mềm MyASUS để người dùng chuyển đổi tùy nhu cầu sử dụng.

Trong các bài thử nghiệm, hiệu năng đồ họa của Intel Arc B390 được cải thiện đáng kể so với thế hệ trước và có thể đáp ứng các tác vụ dựng hình 3D, chỉnh sửa nội dung hoặc chơi game với thiết lập phù hợp.

Zenbook DUO được trang bị viên pin kép dung lượng 99 Wh. Với các tác vụ văn phòng cơ bản ở chế độ một màn hình, thời gian sử dụng ghi nhận khoảng hơn 10 giờ. Khi sử dụng đồng thời hai màn hình, thời lượng dao động từ khoảng 6 đến hơn 7 giờ tùy thiết lập hiệu năng.

Ở phân khúc giá gần 90 triệu đồng, Zenbook DUO không hướng tới số đông người dùng. Mẫu máy này phù hợp hơn với nhóm thường xuyên làm việc đa nhiệm, xử lý nhiều nội dung cùng lúc hoặc cần thêm không gian hiển thị nhưng vẫn muốn gói gọn mọi thứ trên một thiết bị duy nhất.

Tính năng mới trên Samsung khiến nhiều người ao ước (PLO)- Samsung dự kiến sẽ bổ sung thêm cơ chế tăng độ chính xác cho cảm biến vân tay trên Galaxy S25 FE thông qua One UI 8.5.

Sự thật ít ai nói về smartphone cao cấp (PLO)- Khi mua điện thoại mới, nhiều người thường có xu hướng chọn phiên bản cao cấp vì cho rằng thiết bị đắt tiền sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất.