Điều gì xảy ra khi thẻ căn cước hết hạn và cách làm lại online

(PLO)- CCCD hoặc thẻ căn cước hết hạn có thể gây ra một số rắc rối khi làm thủ tục hành chính, giao dịch ngân hàng, ký hợp đồng hoặc xác minh thông tin thuê bao.

Người dân có thể đăng ký đổi thẻ căn cước online thông qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, nhưng vẫn cần đến cơ quan công an để hoàn tất bước thu nhận sinh trắc học nếu hệ thống yêu cầu.

Người dân nên chủ động đổi căn cước trước khi hết hạn để tránh phát sinh các vấn đề không đáng có. Ảnh: MINH HOÀNG

Điều gì xảy ra khi thẻ căn cước hết hạn?

Trên thẻ CCCD gắn chip hoặc thẻ căn cước đều có thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, nhiều người thường chỉ để ý đến số định danh cá nhân mà quên kiểm tra ngày hết hạn ở mặt trước thẻ. Đến khi đi làm hồ sơ ngân hàng, công chứng, đăng ký thuê bao, mua bán tài sản hoặc thực hiện thủ tục hành chính, vấn đề sẽ bắt đầu nảy sinh.

Theo Luật Căn cước 2023, thẻ căn cước có giá trị chứng minh về căn cước và các thông tin đã được tích hợp để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch và các hoạt động khác tại Việt Nam. Khi thẻ đã hết hạn, giá trị sử dụng của thẻ bị ảnh hưởng, kéo theo việc xác minh danh tính có thể bị gián đoạn.

Tài khoản VNeID sẽ tự động bị hạ về mức 1 và không thể sử dụng một số chức năng khi thẻ căn cước hết hạn. Ảnh: MINH HOÀNG

Luật cũng quy định rõ các mốc tuổi phải đổi thẻ căn cước, đơn cử như khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Trường hợp thẻ đã được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong vòng 2 năm trước mốc tuổi phải đổi thì thẻ đó có giá trị sử dụng đến mốc đổi thẻ tiếp theo.

Ví dụ, một người được cấp lại thẻ căn cước lúc 39 tuổi thì có thể sử dụng đến mốc đổi tiếp theo (tức 60 tuổi), thay vì phải đổi lại ngay khi đủ 40 tuổi.

Theo Điều 11 của Nghị định 282/2025, nếu không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, căn cước điện tử… Người dân có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Do đó, khi thẻ gần hết hạn hoặc đã hết hạn, người dân nên chủ động đổi sớm để tránh bị gián đoạn giấy tờ và rủi ro bị xử phạt.

Cách làm lại thẻ căn cước online trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Hiện tại người dân có thể đăng ký cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thông qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc ứng dụng VNeID (mục Thủ tục hành chính).

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn/, sau đó bấm vào nút Đăng nhập ở góc phải, chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) dành cho công dân.

Đăng nhập cổng dịch vụ công Bộ Công an. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin cần thiết, chọn nhận mã xác thực thông qua ứng dụng VNeID hoặc số điện thoại.

- Bước 3: Tại giao diện chính, người dùng chỉ cần nhập vào từ khóa 'căn cước', và chọn thủ tục tương ứng. Ví dụ, nếu thẻ căn cước hết hạn, đến mốc tuổi phải đổi (15, 25, 40 và 60 tuổi), chuyển từ CCCD sang thẻ căn cước thì chọn thủ tục Cấp đổi thẻ căn cước (thực hiện tại cấp tỉnh) - Nộp hồ sơ. Ngược lại, trong trường hợp thẻ căn cước hư hỏng, bị mất hoặc thất lạc thì chọn thủ tục Cấp lại thẻ căn cước.

Chọn thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi thẻ hết hạn. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Hệ thống sẽ tự động điền các thông tin cá nhân, việc bạn cần làm là thêm số điện thoại liên lạc (hoặc email) và chọn lý do cấp đổi cho phù hợp để tránh phải mất thời gian đi lại. Lưu ý, người dùng nên chọn cơ quan thực hiện ở khu vực mình đang cư trú (công an phường) để được hỗ trợ nhanh hơn, sau đó đánh dấu vào ô Tôi xin cam đoan... rồi nhấn Lưu và tiếp tục.

Chọn lý do và cơ quan thực hiện. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 5: Tiếp theo, bạn hãy đăng ký ngày để đến hoàn tất thủ tục, lưu ý những ngày màu trắng là còn trống. Tùy vào từng khu vực mà thời gian chờ có thể từ 7-15 ngày hoặc hơn, do đó, nếu CCCD của bạn sắp hết hạn, hãy tranh thủ đăng ký lịch từ sớm để tránh ảnh hưởng đến công việc.

Nộp hồ sơ sau khi hoàn tất thủ tục. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi đến ngày hẹn, bạn cần mang theo CCCD, thẻ căn cước cũ đã hết hạn đến cơ quan công an, gặp người trực ban để lấy số thứ tự và chờ gọi tên. Khi loa thông báo thì đến quầy tương ứng để thu thập mống mắt, lăn vân tay, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định.

Một số lưu ý để làm căn cước nhanh hơn - Chọn đúng lý do khi khai báo hồ sơ - Nên chọn nơi thực hiện là công an phường/xã khu vực mình đang cư trú - Khi lên công an phường/xã để hoàn tất thủ tục, cần đi đúng ngày đã hẹn và phải đăng ký trước trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc VNeID - Mang theo CCCD hoặc thẻ căn cước cũ để nộp lại (tùy trường hợp)

