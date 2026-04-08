Biết điều này sẽ giúp bạn giảm tiền điện hàng tháng trong mùa nắng nóng

(PLO)- Người dùng có thể chủ động kiểm tra lượng điện tiêu thụ mỗi ngày thông qua ứng dụng của ngành điện, và có phương án tiết kiệm phù hợp trong mùa nắng nóng.

TÓM TẮT

Hóa đơn tiền điện thường tăng vọt trong mùa nóng do máy lạnh và tủ lạnh phải chạy hết công suất để làm mát.

Người dùng có thể xài app của điện lực để theo dõi số lượng điện tiêu thụ hàng ngày, tránh phải đối mặt với hóa đơn tăng cao đầu tháng.

Cài đặt máy lạnh ở mức 26-27 độ C, vệ sinh lưới lọc và rút phích cắm những đồ điện không xài là cách giảm tiền điện hiệu quả.

Lý do tiền điện tăng dù vẫn xài như cũ

Mỗi năm, cứ từ tháng 3 đến tháng 5, khu vực TP.HCM nói riêng và Đông Nam Bộ sẽ bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng, nhiệt độ có thời điểm lên tới gần 40 độ C, khiến việc tiêu thụ điện tăng cao.

Thực tế, thời tiết nóng hầm hập là nguyên nhân chính khiến các thiết bị làm mát tiêu thụ nhiều năng lượng hơn bình thường. Khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 35-37 độ C, máy lạnh và tủ lạnh phải gồng mình chạy hết công suất mới có thể duy trì độ lạnh theo cài đặt.

Theo Điện lực Việt Nam, khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C, mức tiêu thụ điện của máy lạnh tăng khoảng 2-3%. Nếu nền nhiệt tăng 5 độ C, lượng điện tiêu thụ có thể tăng tương đương khoảng 10%.

Theo dõi lượng điện tiêu thụ mỗi ngày bằng ứng dụng của điện lực. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách theo dõi lượng điện tiêu thụ mỗi ngày

Để theo dõi lượng điện tiêu thụ mỗi ngày, bạn hãy cài đặt ứng dụng của các công ty điện lực tương ứng, đơn cử như EVNHCMC của Tổng công ty Điện lực TP.HCM, CSKH EVN SPC - TCT Điện lực miền Nam, EVNNPC CSKH - Điện lực miền Bắc, EVNCPC CSKH - Điện lực miền Trung.

Liên kết mã khách hàng vào ứng dụng. Ảnh: MINH HOÀNG

Để bắt đầu, bạn cần phải liên kết mã khách hàng (mã PE) vào ứng dụng. Mã số này có thể tìm thấy trên hóa đơn, tin nhắn SMS hoặc liên hệ trực tiếp tổng đài chăm sóc khách hàng.

Khi liên kết thành công, người dùng có thể xem chi tiết sản lượng điện tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng và so sánh mức sử dụng qua từng giai đoạn.

Điểm mạnh của ứng dụng điện lực nằm ở khả năng phân tích. Hệ thống không chỉ hiển thị số tiền tạm tính mà còn cho thấy biểu đồ biến động, mức tăng giảm so với tháng trước.

Cách tra cứu lượng điện tiêu thụ và tiền điện hàng tháng bằng ứng dụng của điện lực. Ảnh: MINH HOÀNG

Mẹo xài đồ gia dụng tiết kiệm, cắt giảm tiền điện hiệu quả

Để bớt tiền điện trong mùa nóng, người dùng cần thay đổi một vài thói quen nhỏ. Đối với máy lạnh, mức nhiệt lý tưởng và tiết kiệm điện nhất là 26-27 độ C kết hợp mở thêm quạt máy để hơi lạnh lan tỏa đều khắp phòng.

Người dùng tuyệt đối không bấm remote ép nhiệt độ xuống 16 độ C ngay khi vừa vô phòng. Thao tác này khiến lốc máy phải chạy tối đa công suất, vừa ngốn điện vừa dễ làm hỏng thiết bị.

Đồng thời, người dùng cần tháo lưới lọc bụi máy lạnh ra rửa sạch mỗi tháng một lần. Lưới lọc bám đầy bụi sẽ bít kín luồng gió, làm máy chạy lâu lạnh và hao điện hơn. Ngoài ra, bạn cũng hạn chế mở cửa tủ lạnh liên tục và không nhét đồ ăn quá chật để khí lạnh dễ luân chuyển.

Đối với các thiết bị điện ít sử dụng, bạn nên rút phích cắm hoàn toàn, đơn cử như nồi chiên không dầu, lò vi sóng... Thực tế cho thấy nhiều người hiện nay vẫn giữ thói quen ghim điện đồ gia dụng xuyên suốt vì lười thao tác rút ra cắm vô. Tuy nhiên, thói quen này có thể khiến hóa đơn tiền điện tăng cao, và làm tăng nguy cơ chập cháy khó lường.

