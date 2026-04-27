Thông tin quan trọng dành cho người làm hộ chiếu trong năm 2026

(PLO)- Người dân có thể tự làm hộ chiếu online thông qua cổng dịch vụ công của Bộ Công an, không nên giao tài khoản VNeID, mã OTP, ảnh căn cước hoặc thông tin cá nhân cho các dịch vụ nhận làm thay trên mạng.

Hộ chiếu là gì?

Hộ chiếu (passport) là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, được cấp cho công dân Việt Nam bởi cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích xuất cảnh, nhập cảnh, và chứng minh quốc tịch, nhân thân.

Làm hộ chiếu online và tích hợp vào ứng dụng VNeID.

Thông tin quan trọng dành cho người làm hộ chiếu

Từ giữa năm 2022, Bộ Công an đã triển khai cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Thay vì phải đến cơ quan xuất nhập cảnh để xếp hàng, người dân có thể dùng điện thoại hoặc máy tính có Internet để nộp hồ sơ, theo dõi kết quả và nhận hộ chiếu ngay tại nhà.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không nên nghe theo các lời mời chào làm hộ chiếu online trên mạng xã hội để tránh mất tiền, lộ lọt thông tin cá nhân.

Đây đều là những dữ liệu nhạy cảm. Nếu rơi vào tay kẻ gian, thông tin này có thể bị dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng, mở ví điện tử, vay tiền qua ứng dụng, chiếm tài khoản mạng xã hội hoặc mạo danh nạn nhân để lừa người thân, bạn bè.

Ngoài các bài đăng trên mạng xã hội, người dân cũng cần cảnh giác với “cò” làm hộ chiếu gần khu vực cơ quan xuất nhập cảnh. Những người này thường mời chào làm nhanh, làm trọn gói với mức phí cao hơn quy định.

Người dân có thể tự làm hộ chiếu online trên cổng dịch vụ công.

Cách làm hộ chiếu online mới nhất 2026

Đầu tiên, bạn hãy truy cập Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn/, sau đó bấm vào nút Đăng nhập ở góc phải và chọn đăng nhập bằng tài khoản VNeID cá nhân.

Đăng nhập cổng dịch vụ bằng tài khoản VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, người dùng chỉ cần nhập vào khung tìm kiếm từ khóa hộ chiếu và chọn thủ tục phù hợp, ví dụ như cấp hộ chiếu phổ thông trong nước.

Trong trang mới hiện ra, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết, tải lên ảnh chân dung theo đúng quy định, lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu và nộp lệ phí trực tuyến theo hướng dẫn.

Lưu ý, để tránh bị trả hồ sơ về, người dùng nên xem kỹ quy chuẩn ảnh 4x6 cm để thực hiện cho đúng, chụp rõ chân mày, vành tai... Nếu hình ảnh đúng chuẩn, hệ thống sẽ hiển thị dòng chữ xanh lá cây và ngược lại.

Thực hiện thanh toán lệ phí làm hộ chiếu. Ảnh: MINH HOÀNG

Để tiết kiệm thời gian và công sức đi lại, người dân nên chọn nhận hộ chiếu gắn chip qua bưu chính, sau đó điền địa chỉ tương ứng. Bên cạnh đó, bạn cũng nên điền thêm số tài khoản, tên chủ tài khoản và ngân hàng để được hoàn tiền lại trong trường hợp xảy ra vấn đề.

Đối với trường hợp gia hạn hộ chiếu sắp hết hạn, bạn cần phải chụp ảnh trang 3 và tải lên, sau đó nộp lại hộ chiếu cũ sắp hết hạn về cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương. Ví dụ như ở TP.HCM, người dùng có thể đến trực tiếp 196 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu để nộp hộ chiếu cũ (tại khu 2), hoặc gửi thông qua đường bưu điện.

Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi hoàn tất, bạn sẽ được cấp một mã hồ sơ tương ứng. Để kiểm tra tiến độ cấp hộ chiếu, người dùng chỉ cần bấm vào menu Tra cứu hồ sơ ở phía trên, sau đó nhập mã hồ sơ tương ứng vào khung trống và nhấn Tra cứu.

Đóng lệ phí làm hộ chiếu theo đúng quy định. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhìn chung, quy trình đăng ký cấp hộ chiếu online cho người lớn và người dưới 14 tuổi không có quá nhiều khác biệt, ngoài việc cung cấp thêm thông tin của trẻ và ảnh chân dung tương ứng.

