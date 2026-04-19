Chiêu lừa cũ trên Zalo, người dùng cần biết để tránh mất tài khoản

(PLO)- Không cần thủ đoạn quá phức tạp, kẻ gian vẫn có thể lấy được tài khoản Zalo của người dùng bằng những chiêu lừa quen thuộc.

Chiêu lừa cũ nhưng vẫn nhiều rủi ro

Mới đây, Công an tỉnh Cà Mau đã phát đi cảnh báo về tình trạng chiếm đoạt tài khoản Zalo để lừa đảo. Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay vẫn là gửi link giả mạo rồi dụ người dùng tự đăng nhập.

Các liên kết này thường được ngụy trang dưới nhiều hình thức quen thuộc như bình chọn cuộc thi, nhận quà, cập nhật thông tin hoặc xác minh tài khoản. Mặc dù đã được cảnh báo nhưng một số người vẫn mất cảnh giác, bấm vào liên kết và đăng nhập tài khoản Zalo trên các trang giả mạo.

Cách xác thực thông tin thuê bao trên ứng dụng VNeID từ hôm nay (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dân có thể chủ động xác thực thông tin thuê bao di động theo quy định mới trên ứng dụng VNeID, có hiệu lực từ hôm nay 15-4-2026.

Cảnh giác các tin nhắn nhờ bấm vào liên kết để bình chọn. Ảnh: TIỂU MINH

Ngoài ra, kẻ gian còn sử dụng mã QR kèm lời mời quét mã để xác minh tài khoản hoặc đăng nhập. Một số trường hợp khác, đối tượng còn giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, liên hệ người dùng để xin mã OTP hoặc mã xác thực. Điểm chung của các chiêu trò này là tìm cách để chính nạn nhân tự giao thông tin đăng nhập.

Tất nhiên, rủi ro không dừng lại ở việc mất tài khoản. Sau khi chiếm được Zalo, kẻ gian sẽ ngay lập tức nhắn tin cho bạn bè, người thân của bạn để mượn tiền hoặc yêu cầu chuyển khoản gấp.

Đáng lo ngại, có trường hợp kẻ gian còn tìm cách kéo dài thời gian kiểm soát bằng cách liên tục dùng chức năng quên mật khẩu để hệ thống gửi mã xác minh về số điện thoại nạn nhân. Khi mã bị yêu cầu quá nhiều lần trong thời gian ngắn, việc nhận mã có thể bị tạm khóa, khiến bạn khó lấy lại tài khoản ngay lập tức.

Không đăng nhập Zalo, Facebook trên các website lạ để tránh mất tài khoản. Ảnh: TIỂU MINH

Cách bảo vệ tài khoản Zalo

Để hạn chế trở thành nạn nhân, người dùng cần cẩn thận với mọi tin nhắn chứa liên kết lạ, kể cả khi chúng được gửi từ người quen. Nếu nhận được tin nhắn vay tiền, nhờ chuyển khoản hoặc yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp qua Zalo, cách an toàn nhất là gọi điện trực tiếp để kiểm tra lại, thay vì làm theo ngay trong khung chat.

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên chủ động kiểm tra các thiết bị đang đăng nhập tài khoản Zalo của mình. Nếu phát hiện thiết bị lạ, cần đăng xuất ngay, đồng thời đổi mật khẩu để tránh bị tiếp tục theo dõi hoặc lợi dụng.

Một bước quan trọng khác là bật xác minh 2 lớp cho tài khoản Zalo. Tính năng này sẽ giúp tăng thêm một bước kiểm tra khi đăng nhập, qua đó giảm nguy cơ bị chiếm quyền chỉ vì lộ mật khẩu. Để kích hoạt, người dùng chỉ cần mở Zalo, vào mục Cá nhân, chọn Cài đặt - Tài khoản và bảo mật rồi bật Bảo mật 2 lớp.

Bật bảo mật 2 lớp trên Zalo. Ảnh: TIỂU MINH

Ngoài việc bật xác minh 2 lớp, người dùng cũng không nên cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên hỗ trợ.

Công an cảnh báo rủi ro từ những ứng dụng này (PLO)- Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân cần thận trọng khi cài đặt các ứng dụng tìm kiếm hoặc chia sẻ WiFi miễn phí để tránh bị mất dữ liệu cá nhân.

Điều gì xảy ra khi hàng triệu điện thoại vẫn dùng phần mềm lỗi thời (PLO)- FBI và NSA liên tục khuyến cáo người dùng cập nhật điện thoại càng sớm càng tốt, nhưng thực tế cho thấy nhiều thiết bị vẫn đang chạy phần mềm cũ, thiếu bản vá bảo mật và dễ đối mặt nguy cơ bị tấn công.