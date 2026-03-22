Người nộp thuế nên biết điều này để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Thay vì phải làm thủ tục trực tiếp, người nộp thuế hiện đã có thể đăng ký hoặc điều chỉnh thông tin người phụ thuộc ngay trên ứng dụng eTax Mobile.

Đây là thay đổi đáng chú ý giúp đơn giản hóa quá trình kê khai, đặc biệt trong giai đoạn quyết toán thuế.

Người phụ thuộc bao gồm những ai?

Theo Điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người phụ thuộc sẽ bao gồm:

- Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng). Ví dụ, con ông H sinh ngày 25 tháng 7 năm 2014 thì được tính là người phụ thuộc từ tháng 7 năm 2014.

Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

- Vợ hoặc chồng của người nộp thuế.

- Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế.

- Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Dễ dàng tích hợp thông tin người phụ thuộc trên VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách điều chỉnh thông tin người phụ thuộc trên eTax Mobile

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng eTax Mobile trên Google Play hoặc App Store. Sau đó chọn đăng nhập bằng tài khoản VNeID để tiết kiệm thời gian.

- Bước 2: Tại giao diện chính, người dùng chỉ cần kéo xuống bên dưới và tìm đến mục Đăng ký thuế - Tra cứu thông tin người phụ thuộc - Tra cứu, chọn người phụ thuộc cần thay đổi thông tin.

- Bước 3: Tiếp theo, bạn hãy nhấn vào tùy chọn Thay đổi thông tin NPT (người phụ thuộc) và điều chỉnh các nội dung cần thiết, sau đó xác nhận lại hồ sơ. Toàn bộ quá trình được thực hiện trực tuyến, không cần nộp hồ sơ giấy.

Trong quá trình cập nhật, người nộp thuế có thể thay đổi nhiều thông tin quan trọng như giấy tờ tùy thân, địa chỉ hoặc các dữ liệu liên quan đến người phụ thuộc. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ gửi mã xác thực để người dùng xác nhận trước khi ghi nhận thay đổi.

Việc chuyển sang hình thức trực tuyến giúp giảm đáng kể thời gian xử lý và hạn chế sai sót khi kê khai. Đồng thời, người dùng cũng có thể chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin bất cứ lúc nào thay vì phụ thuộc vào đơn vị chi trả thu nhập như trước.

Trước đó, để được giảm trừ gia cảnh, người nộp thuế phải đăng ký người phụ thuộc và cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu quy định. Mỗi người phụ thuộc chỉ cần đăng ký một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ, trừ trường hợp có thay đổi nơi làm việc hoặc thông tin liên quan.

