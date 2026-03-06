Cách tra cứu khu vực bỏ phiếu trên ứng dụng VNeID

(PLO)- Thay vì phải hỏi thông tin tại địa phương hoặc chờ thông báo giấy, người dân có thể tra cứu địa điểm bỏ phiếu trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

Ứng dụng VNeID do Bộ Công an phát triển hiện đã tích hợp nhiều tiện ích liên quan đến dữ liệu dân cư và giấy tờ cá nhân. Một trong những tính năng đáng chú ý là cho phép người dùng kiểm tra khu vực bỏ phiếu dựa trên thông tin cư trú đã được xác thực trong hệ thống.

Dễ dàng kiểm tra và thay đổi khu vực bỏ phiếu trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Để tra cứu, đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng số căn cước và mật khẩu tương ứng. Lưu ý, nếu tài khoản chưa định danh mức 2, bạn có thể đến bất kỳ cơ quan công an nào để được hỗ trợ, không phụ thuộc vào nơi thường trú.

Tại giao diện chính của ứng dụng, người dùng chỉ cần bấm vào mục Dịch vụ khác - Bầu cử Quốc hội Khóa XVI.

Tìm tính năng Bầu cử Quốc hội khóa XVI. Ảnh: MINH HOÀNG

Ở đây sẽ có hai phần gồm Khu vực bỏ phiếu của cử tri và Danh sách người ứng cử. Nếu muốn xem thông tin của những người ứng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND cấp tỉnh hoặc Đại biểu HĐND cấp xã, người dùng chỉ cần bấm vào mục Danh sách người ứng cử.

Danh sách người ứng cử. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong trường hợp muốn tra cứu khu vực bỏ phiếu, bạn hãy bấm vào mục Khu vực bỏ phiếu của cử tri. Nếu thông tin này không hiển thị, người dùng nên kiểm tra lại dữ liệu cư trú trên ứng dụng để bảo đảm địa chỉ thường trú hoặc tạm trú đã được cập nhật đầy đủ.

Thay đổi khu vực bỏ phiếu trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu bạn đang tạm trú, học tập, làm việc xa địa phương hoặc có nhu cầu bầu cử ở nơi ở hiện tại, hãy nhấn vào nút Thay đổi, chọn địa chỉ tạm trú, nhập lý do tương ứng và nhấn Xác nhận để hoàn tất. Thông tin sẽ được cập nhật trên hệ thống, giúp cử tri chủ động sắp xếp thời gian và tham gia bầu cử theo đúng quy định.

Các chuyên gia cho rằng việc tận dụng nền tảng định danh điện tử để cung cấp thông tin liên quan đến bầu cử sẽ giúp người dân tiếp cận dữ liệu chính xác hơn, hạn chế sai sót trong quá trình xác định khu vực bỏ phiếu.

