Không xuất trình được giấy đăng ký xe bị phạt bao nhiêu, và cách tích hợp vào ứng dụng VNeID

Không xuất trình được giấy đăng ký xe bị phạt bao nhiêu?

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, nếu không mang theo hoặc không xuất trình được giấy đăng ký xe khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt hành chính. Với xe mô tô, xe gắn máy, lỗi này bị phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

Đối với ô tô, mức phạt tương tự là từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Đây là mức xử phạt áp dụng khi người lái có giấy đăng ký xe theo quy định nhưng không thể xuất trình ngay tại thời điểm kiểm tra.

Mức phạt sẽ nặng hơn đáng kể nếu phương tiện không có đăng ký xe hợp pháp, chẳng hạn như xe mới mua nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký hoặc không đăng ký theo quy định của pháp luật. Khi đó, mức phạt tiền có thể tăng từ 2 triệu đến 3 triệu đồng, đồng thời có thể bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe, và bị tạm giữ phương tiện tùy hoàn cảnh vi phạm.

Để hạn chế việc thất lạc hoặc quên mang theo, bạn có thể tích hợp các loại giấy tờ xe vào ứng dụng VNeID trên điện thoại chỉ với vài thao tác đơn giản.

Tích hợp giấy đăng ký xe vào ứng dụng VNeID để thuận tiện hơn khi tham gia giao thông. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách tích hợp giấy đăng ký xe vào ứng dụng VNeID

Khi giấy tờ được tích hợp vào ứng dụng, người điều khiển phương tiện có thể xuất trình ngay trên điện thoại khi được kiểm tra.

Để tích hợp giấy đăng ký xe vào ứng dụng VNeID, người dùng cần phải có tài khoản định danh mức 2. Nếu chưa thực hiện, bạn có thể đến cơ quan công an ở bất kỳ đâu để được hỗ trợ, không phụ thuộc vào nơi thường trú.

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng, bạn hãy chuyển sang mục Ví giấy tờ - Tích hợp giấy tờ - Tạo mới yêu cầu - Đăng ký xe, điền đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm biển số xe và số khung. Hệ thống sẽ đối chiếu dữ liệu với cơ sở dữ liệu đăng ký xe của cơ quan công an.

Tạo mới yêu cầu để tích hợp thêm giấy tờ xe. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu thông tin trùng khớp, giấy đăng ký xe sẽ được hiển thị ngay trong ứng dụng dưới dạng điện tử, sẵn sàng để xuất trình khi cần.

Trong quá trình kiểm tra giao thông, thay vì phải tìm kiếm giấy tờ trong cốp, người điều khiển chỉ cần mở ứng dụng VNeID để cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng, rút ngắn thời gian và tránh bị xử phạt vì không xuất trình được giấy đăng ký xe.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có thể tích hợp ngay lập tức. Nếu hệ thống báo lỗi hoặc từ chối do thông tin không trùng khớp với dữ liệu đăng ký, chủ xe cần kiểm tra lại dữ liệu của mình hoặc đến cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Thêm giấy đăng ký xe vào ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

