Những người vừa sinh con cần làm điều này trên ứng dụng VNeID để tránh bị phạt

(PLO)- Trong vòng 60 ngày kể từ khi trẻ được sinh ra, cha mẹ hoặc người giám hộ phải đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú cho trẻ trên ứng dụng VNeID để tránh bị phạt hành chính lên đến 1 triệu đồng.

Theo quy định của Luật Hộ tịch, khai sinh là thủ tục bắt buộc nhằm xác lập nhân thân pháp lý đầu tiên cho trẻ em. Đây cũng là cơ sở để trẻ được cấp thẻ bảo hiểm y tế, tiêm chủng, nhập hộ khẩu và thực hiện các thủ tục hành chính khác trong suốt quá trình trưởng thành.

Việc chậm khai sinh, đăng ký thường trú không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của trẻ mà còn khiến cha mẹ đối mặt với nguy cơ bị xử phạt.

Cha mẹ hoặc người giám hộ nên làm giấy khai sinh sớm cho trẻ để đảm bảo quyền lợi. Ảnh: MINH HOÀNG

Không đăng ký thường trú bị phạt bao nhiêu? Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi "Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú" thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Cách đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ trên ứng dụng VNeID

Thay vì phải đến UBND cấp xã như trước đây, người dân hiện có thể thực hiện thủ tục liên thông bao gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và BHYT chỉ với một lần khai báo ngay trên ứng dụng VNeID. Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót do kê khai thủ công.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store.

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần đăng nhập ứng dụng bằng cách nhập số căn cước và mật khẩu tương ứng. Lưu ý, để có thể sử dụng đầy đủ chức năng, tài khoản VNeID phải ở mức 2, nếu chưa có, bạn có thể đến công an phường ở bất đâu để được hỗ trợ (không phụ thuộc vào nơi thường trú).

- Bước 3: Tại giao diện chính, bạn tìm đến mục Thủ tục hành chính - Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT, sau đó xác thực lại bằng passcode hoặc vân tay.

Chọn dịch vụ công liên thông đăng ký khai, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần nhấn Tạo yêu cầu đăng ký, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng sang cổng dịch vụ công để khai báo.

Lưu ý, nếu phần này báo lỗi đăng nhập (không tải được dữ liệu), bạn hãy mở trình duyệt và truy cập vào cổng dịch vụ công Bộ Công an ( https://dichvucong.bocongan.gov.vn/ ), sau đó đăng nhập bằng tài khoản VNeID tương ứng. Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần mở lại ứng dụng VNeID và tạo yêu cầu đăng ký mới.

Tạo mới yêu cầu và các bước thực hiện. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 5: Bây giờ, bạn hãy khai báo đầy đủ các thông tin của người yêu cầu (cha, mẹ, người giám hộ/đại diện hợp pháp), thông tin của người được khai sinh (nhập tay hoặc lấy dữ liệu từ giấy chứng sinh). Lưu ý, ở phần quê quán của con, bạn phải chọn theo quê quán của người cha.

- Bước 6: Để tiết kiệm thời gian và công sức đi trích lục sau này, người dùng nên chọn lấy thêm bản sao giấy khai sinh với số lượng 10 bản.

- Bước 7: Ở phần Thông tin đăng ký thường trú, bạn nên chọn Xin xác nhận của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp thông qua ứng dụng VNeID để không phải in tờ khai CT01, kí tên, chụp hình, đính kèm… Sau đó nhập thông tin của chủ hộ, mối quan hệ của người được khai sinh với chủ hộ, ví dụ như cháu ngoại.

Nên chọn xin xác nhận của chủ hộ thông qua ứng dụng VNeID để tiết kiệm thời gian. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 8: Cuối cùng là phần thông tin cấp thẻ BHYT miễn phí cho trẻ. Tại đây, bạn hãy lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu rồi nhấn Chuyển bước tiếp theo.

Khi đã kê khai thông tin hoàn tất, người dùng cần xem lại tờ khai xem đúng thông tin của người cần khai sinh chưa, đính kèm giấy tờ (nếu có) và lựa chọn hình thức nhận kết quả.

Cách nhận kết quả

Đối với phần giấy khai sinh và thẻ BHYT, bạn hãy chọn nhận trực tiếp ở UBND phường (trung tâm dịch vụ công) để thuận tiện lấy thêm bản sao giấy khai sinh.

Ngược lại, với phần đăng ký thường trú, bạn có thể chọn nhận kết quả online và kiểm tra trong phần Thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID.

Những lưu ý QUAN TRỌNG - Sau khi nộp hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và thẻ BHYT thành công, hệ thống sẽ kiểm tra và có thể yêu cầu bạn nộp thêm giấy tờ để xác minh. Do đó, người dùng cần chú ý điện thoại. - Ở phần đăng ký thường trú phía trên, do chúng ta chọn Xin xác nhận của chủ hộ/chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp thông qua ứng dụng VNeID nên bạn cần nhờ chủ hộ/chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp mở ứng dụng VNeID, vào phần Thủ tục hành chính - Xác nhận thủ tục hành chính (cuối trang). Nếu có thông báo đề nghị xác nhận đăng ký thường trú, chỉ cần bấm Đồng ý. Tương tự, cha, mẹ hoặc người giám hộ cũng cần phải thực hiện như trên, bấm Đồng ý thì cơ quan công an mới hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú. Chủ hộ/cha/mẹ/người giám hộ phải xác nhận đồng ý trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG - Khi đã có giấy khai sinh, người dùng có thể kiểm tra kết quả đăng ký thường trú của trẻ trong trong phần Thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID. Nếu chưa có, bạn hãy cầm giấy khai sinh đến công an phường để được hỗ trợ. - 1 tháng sau quay lại UBND phường lấy thẻ BHYT hoặc nhận online, tùy vào hình thức bạn chọn lúc đăng ký. Kiểm tra thông tin của trẻ trong phần thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID. Nếu có nghĩa là đăng ký thường trú thành công. Ảnh: MINH HOÀNG

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ để tránh bị phạt hành chính lên đến 1 triệu đồng.

Trong bài viết tiếp theo, Kỷ Nguyên Số hướng dẫn bạn đọc cách làm đơn để nhận được tiền thai sản khi vợ sinh con.

