Người dùng nên tra cứu phạt nguội sau Tết ngay để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Chỉ với vài phút tra cứu phạt nguội có thể giúp bạn tránh được rắc rối khi đi đăng kiểm, hoặc làm các thủ tục liên quan đến phương tiện.

Sau kỳ nghỉ Tết 2026, nhiều người bắt đầu rời quê lên thành phố và quay lại nhịp sinh hoạt thường ngày, đây cũng là thời điểm thích hợp để tra cứu phạt nguội phương tiện của mình. Việc này sẽ giúp bạn biết được trong quá trình di chuyển trước Tết có phát sinh vi phạm nào hay không, từ đó chủ động xử lý sớm thay vì chờ đến khi làm thủ tục đăng kiểm mới phát hiện.

Phạt nguội là gì?

Phạt nguội là hình thức xử lý vi phạm giao thông dựa trên hình ảnh do camera ghi lại. Thay vì dừng xe tại chỗ, cơ quan chức năng sẽ trích xuất dữ liệu, xác minh thông tin phương tiện và gửi thông báo cho chủ xe.

Tuy nhiên, trong thực tế, thông báo có thể đến chậm hoặc thất lạc, đặc biệt nếu chủ phương tiện đã thay đổi nơi cư trú. Do đó, việc tự kiểm tra phạt nguội sau mỗi chuyến đi là điều cần thiết để tránh các rắc rối phát sinh sau này.

Ứng dụng VNeID 2.2.5 vừa có 6 tính năng mới, người dùng nên biết để tránh mất quyền lợi (PLO)- Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư vừa phát hành ứng dụng VNeID 2.2.5, bổ sung một số tính năng liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẻ căn cước, hộ chiếu… và sửa các lỗi còn tồn đọng trước đó.

2 cách tra cứu phạt nguội mới nhất sau Tết 2026

Cách kiểm tra chính thống và được nhiều người sử dụng nhất là thông qua website của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tại địa chỉ https://www.csgt.vn/.

Tại giao diện chính, bạn chỉ cần tìm đến mục Tra cứu phạt nguội ở góc phải, sau đó chọn loại phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp điện), nhập biển số theo đúng định dạng quy định rồi nhấn Tra cứu.

Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau vài giây. Nếu không có vi phạm, màn hình sẽ hiển thị thông báo không tìm thấy dữ liệu. Ngược lại, nếu có lỗi, thông tin chi tiết sẽ được liệt kê, bao gồm thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm và đơn vị xử lý.

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất trên website của Cục Cảnh sát Giao thông. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, người dân cũng có thể kiểm tra thông tin trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-vi-pham-giao-thong.html.

Tại đây, ngoài việc xem lỗi vi phạm, người dùng còn có thể thực hiện các bước tiếp theo như nộp phạt trực tuyến khi đã có quyết định xử phạt. Việc thanh toán thường được tích hợp với ngân hàng, ví điện tử… giúp tiết kiệm thời gian đi lại.

Tra cứu phạt nguội trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: MINH HOÀNG

Một điểm cần lưu ý là dữ liệu phạt nguội không phải lúc nào cũng được cập nhật ngay lập tức. Tùy từng địa phương, thông tin có thể xuất hiện sau vài ngày đến vài tuần kể từ thời điểm vi phạm. Do đó, nếu bạn vừa di chuyển nhiều trong dịp Tết, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ hoặc cao tốc có lắp camera giám sát, nên kiểm tra lại sau một thời gian thay vì chỉ tra cứu một lần.

Ngược lại, nếu phát hiện có dấu hiệu nhầm lẫn về biển số, thời gian hoặc phương tiện, chủ xe nên chủ động liên hệ cơ quan chức năng để được giải quyết. Không nên bỏ qua hoặc chờ đợi vì điều này có thể kéo dài thời gian xử lý sau này.

Cách xóa đăng ký thường trú trên ứng dụng VNeID để tránh bị phạt (PLO)- Dưới đây là 7 trường hợp người dân phải xóa đăng ký thường trú trên ứng dụng VNeID hoặc cổng dịch vụ công, nếu không thực hiện đúng quy định có thể bị phạt đến 1 triệu đồng.