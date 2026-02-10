Cách vẽ tranh biếm họa bằng ChatGPT

(PLO)- Một trào lưu mới trên mạng xã hội đang khuyến khích người dùng tạo tranh biếm họa bằng ChatGPT.

Những ngày gần đây, không khó để bắt gặp các bức tranh biếm họa do AI tạo ra xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Chỉ với một câu lệnh như yêu cầu chatbot vẽ chân dung dựa trên công việc hoặc sở thích, người dùng có thể nhanh chóng nhận được một hình ảnh mang tính cá nhân hóa cao.

Để sử dụng, bạn chỉ cần mở ChatGPT, chọn vào mục Ảnh ở góc trái, sau đó tải lên bức ảnh cá nhân và chọn Xu hướng biếm họa, chờ một lát để hệ thống trả về kết quả.

Vẽ tranh biếm họa trên ChatGPT. Ảnh: TIỂU MINH

Sự thú vị của kết quả đã khiến nhiều người hào hứng tham gia. Tuy nhiên, để tạo ra các bức tranh này, hệ thống cần một lượng đáng kể thông tin về người dùng, từ mô tả bản thân cho đến hình ảnh thật. Điều đó đồng nghĩa với việc không ít dữ liệu nhạy cảm đang được cung cấp chỉ để theo kịp một trào lưu trực tuyến.

Jake Moore, cố vấn an ninh mạng toàn cầu tại ESET, cho rằng mỗi khi một xu hướng mới xuất hiện, nhiều người thường tham gia mà chưa cân nhắc kỹ những gì có thể diễn ra phía sau. Theo ông, khi ảnh và thông tin cá nhân được tải lên chatbot, nền tảng sẽ thu thập và phân tích dữ liệu này, đồng thời lưu trữ cho các mục đích lâu dài chưa được làm rõ.

Tranh biếm họa được tạo bằng ChatGPT. Ảnh: TIỂU MINH

Matt Conlon, CEO kiêm đồng sáng lập công ty bảo mật Cytidel, nhận định người dùng đang chủ động đưa ngày càng nhiều dữ liệu chi tiết vào các mô hình tạo sinh để cải thiện kết quả. Nếu hình ảnh chưa chính xác, họ thường bổ sung thêm ngữ cảnh, vô hình trung cung cấp thêm thông tin cá nhân. Ông cảnh báo hành vi này có thể làm gia tăng nguy cơ bị đánh cắp danh tính trong tương lai, bởi một khi dữ liệu đã được tải lên, không có gì đảm bảo người dùng có thể kiểm soát hoàn toàn.

Theo chính sách bảo mật của OpenAI, nội dung gửi lên có thể được dùng để vận hành dịch vụ, cải thiện sản phẩm và phục vụ nghiên cứu. Chính sách cũng cho phép chia sẻ dữ liệu với các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ trong một số trường hợp.

Phía OpenAI cho biết người dùng có thể kiểm soát việc thu thập dữ liệu thông qua các tùy chọn bộ nhớ, bao gồm bật hoặc tắt tính năng tham chiếu bộ nhớ đã lưu và lịch sử trò chuyện. Người dùng cũng có thể kiểm tra hệ thống đang ghi nhớ điều gì hoặc chuyển sang chế độ trò chuyện tạm thời để tránh lưu dữ liệu. Tại Anh và Liên minh châu Âu, tính năng này được tắt theo mặc định.

Tắt tính năng tham khảo bộ nhớ đã lưu để hạn chế chia sẻ thông tin. Ảnh: TIỂU MINH

Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn khuyến cáo người dùng nên cân nhắc trước khi tham gia trào lưu. Oliver Simonnet, nhà nghiên cứu an ninh mạng tại CultureAI, khuyên người dùng hạn chế tải ảnh thật và chỉ cung cấp những mô tả chung. Một nguyên tắc đơn giản là nếu không muốn thông tin được công khai, tốt nhất không nên đưa vào câu lệnh cho AI.

Linnell cũng cho rằng việc tránh chia sẻ dữ liệu nhạy cảm, rà soát cài đặt quyền riêng tư và từ chối cho phép sử dụng dữ liệu để huấn luyện mô hình là những bước cần thiết. Nếu cảm thấy không thoải mái về cách thông tin có thể bị xử lý, lựa chọn an toàn nhất là không sử dụng tính năng này.

