5 mẫu TV khiến người dùng thất vọng

(PLO)- Không phải chiếc TV nào xuất hiện trên thị trường cũng mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho người dùng.

Trong lịch sử ngành điện tử tiêu dùng, đã có những mẫu TV buộc phải thu hồi, vướng kiện tụng hoặc bị chỉ trích vì ảnh hưởng đến an toàn và quyền riêng tư.

Dưới đây là 5 trường hợp tiêu biểu từng được các cơ quan quản lý và người dùng đánh giá tiêu cực.

1. Sony Bravia LCD dòng 40 inch

Sony từng phải thu hồi hơn 1 triệu TV Bravia sản xuất trong giai đoạn 2007 đến 2008 sau khi ghi nhận nhiều trường hợp máy quá nhiệt. Một số thiết bị xuất hiện khói hoặc nguy cơ cháy trong quá trình sử dụng. Dù không gây thiệt hại nghiêm trọng về người, sự cố này vẫn ảnh hưởng lớn đến uy tín của Sony ở thời điểm đó.

Nhiều mẫu TV gặp lỗi quá nhiệt trong quá trình sử dụng. Ảnh minh họa: AI

2. LG TV 86 inch dòng UQ và NanoCell

Một số mẫu TV 86 inch của LG đã bị thu hồi tại Mỹ do nguy cơ dễ đổ ngã. Nguyên nhân xuất phát từ thiết kế chân đế không đủ ổn định khi đặt trên mặt phẳng thông thường. Lỗi này đặc biệt gây lo ngại với gia đình có trẻ nhỏ, bởi chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể khiến TV ngã về phía trước.

3. Samsung J5200

Dòng TV LED J5200 từng được bán rộng rãi nhờ giá dễ tiếp cận. Tuy nhiên, nhiều người dùng phản ánh tình trạng quá nhiệt, dẫn đến lỗi hiển thị như sọc màn hình hoặc mất hình. Năm 2018, một vụ kiện tập thể đã được khởi xướng tại Mỹ, cho rằng lỗi này xuất hiện ngày càng phổ biến chỉ sau vài năm sử dụng.

4. Coby TFTV3229

Coby là thương hiệu ít tên tuổi, nhưng mẫu TFTV3229 lại được nhắc đến nhiều vì vấn đề an toàn. Gần 9.000 chiếc TV đã bị thu hồi do nguy cơ cháy nổ liên quan đến linh kiện bên trong. Sau đó không lâu, Coby ngừng hoạt động, khiến việc bảo hành và hỗ trợ người dùng gặp nhiều khó khăn.

5. Vizio Smart TV tích hợp tính năng theo dõi

Khác với các trường hợp trên, TV của Vizio không gặp lỗi phần cứng nghiêm trọng. Vấn đề nằm ở việc thu thập dữ liệu xem của người dùng mà không thông báo rõ ràng. Hãng sau đó bị cơ quan quản lý Mỹ xử phạt và buộc thay đổi cách vận hành, đồng thời chịu nhiều chỉ trích liên quan đến quyền riêng tư.

Nhìn chung, khi chọn mua TV, người dùng cần quan tâm đến độ an toàn, mức độ ổn định trong quá trình vận hành và cách thiết bị xử lý dữ liệu cá nhân. Việc tìm hiểu kỹ model, các thông tin thu hồi và trải nghiệm thực tế giúp bạn hạn chế rủi ro sau khi mua về sử dụng.

