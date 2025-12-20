Smartphone AI của Vertu có gì độc đáo?

(PLO)- Khi AI xuất hiện ngày càng nhiều trên smartphone, mối quan tâm của người dùng không còn nằm ở việc thiết bị “thông minh” đến đâu, mà là dữ liệu cá nhân được xử lý và lưu trữ như thế nào.

Với nhóm người dùng doanh nhân, yếu tố này thậm chí quan trọng hơn cấu hình hay thiết kế.

Không đứng ngoài xu hướng AI, Vertu gần đây đã giới thiệu nhiều mẫu smartphone tích hợp trí tuệ nhân tạo như Agent Q, Quantum Flip, Metavertu 2 Max và Iron Flip. Điểm chung của các thiết bị này không nằm ở sức mạnh phần cứng, mà ở cách AI được triển khai và phạm vi dữ liệu mà hệ thống có thể truy cập.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nền tảng đám mây, các tác vụ như sắp xếp lịch trình, tổng hợp ghi chú hay nhắc việc trên smartphone Vertu được xử lý chủ yếu ngay trên thiết bị. Việc hạn chế đồng bộ dữ liệu qua máy chủ trung gian giúp giảm nguy cơ thông tin cá nhân bị thu thập hoặc truy cập ngoài ý muốn, vấn đề từng xuất hiện trên một số dịch vụ AI phổ biến.

Thực tế cho thấy người dùng không chỉ quan tâm AI làm được gì, mà còn quan tâm dữ liệu của mình đang nằm ở đâu và ai có quyền truy cập. Trên các mẫu Vertu, dữ liệu được mã hóa và lưu trữ cục bộ, thay vì liên tục gửi ra ngoài. Đây cũng là lý do một số người dùng lựa chọn Agent Q hoặc Metavertu 2 Max thay vì các smartphone AI phổ thông.

Smartphone AI của Vertu có hướng tiếp cận khác các thiết bị tương tự.

Về cách sử dụng, AI trên smartphone Vertu chủ yếu đảm nhiệm các tác vụ kỹ thuật như quản lý lịch làm việc, nhắc việc hay tổng hợp thông tin. Những yêu cầu phức tạp, cần yếu tố bối cảnh hoặc xử lý linh hoạt, vẫn được hỗ trợ bởi con người, thay vì giao hoàn toàn cho hệ thống tự động.

So với nhiều smartphone AI khác trên thị trường, cách tiếp cận của Vertu tập trung vào việc xử lý dữ liệu ngay trên thiết bị. Điều này giúp hạn chế rủi ro về quyền riêng tư và phù hợp hơn với môi trường làm việc yêu cầu tính bảo mật cao.

