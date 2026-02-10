4 mẫu smartphone cao cấp giảm giá mạnh dịp cuối năm

(PLO)- Giá smartphone cao cấp đang có dấu hiệu “hạ nhiệt” khi thị trường bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm, giúp người dùng có thêm cơ hội nâng cấp thiết bị với chi phí thấp hơn so với thời điểm mở bán.

Flagship đồng loạt giảm giá

Sau vài tháng có mặt trên thị trường, nhiều dòng smartphone cao cấp đã bắt đầu được điều chỉnh giá để kích cầu mua sắm cuối năm và chuẩn bị cho chu kỳ sản phẩm mới.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, iPhone 17 Pro hiện chỉ còn 32,79 triệu đồng, trong khi iPhone 17 Pro Max có giá từ 36,49 triệu đồng tại Di Động Việt.

Hai model này hướng đến nhóm người dùng có nhu cầu sử dụng lâu dài, ổn định, hệ thống camera phục vụ quay chụp chất lượng cao và khả năng xử lý các tác vụ nặng.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max giảm giá mạnh dịp cận Tết. Ảnh: TIỂU MINH

Ở phân khúc màn hình gập, Galaxy Z Flip7 và Z Fold7 hiện cũng chỉ còn 22,49 triệu đồng. So với trước đây, khi smartphone gập thường có giá rất cao, mức điều chỉnh này giúp nhiều người dùng dễ cân nhắc hơn nếu muốn trải nghiệm thiết kế mới.

Ngoài mức niêm yết thấp hơn, người dùng còn có thể được giảm thêm tối đa 500.000 đồng cho các thiết bị công nghệ trong một số khung giờ. Nếu tận dụng chương trình thu cũ đổi mới với mức hỗ trợ lên đến 4,5 triệu đồng, số tiền thực tế phải chi có thể giảm thêm đáng kể.

Trao đổi với PLO, đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết nhóm thiết bị công nghệ là ngành hàng có sức mua tăng đáng kể vào dịp cuối năm, đặc biệt là khi giá các sản phẩm đều được giảm mạnh. Vừa qua, đơn vị này cũng khai trương thêm cửa hàng tại đường Trần Não, phường An Khánh, đi kèm theo đó là nhiều ưu đãi hấp dẫn dịp cuối năm.

Các hệ thống bán lẻ triển khai nhiều chương trình ưu đãi cuối năm để kích cầu tiêu dùng.

Thông thường, giai đoạn cận Tết là lúc thị trường điện thoại cạnh tranh mạnh về giá. Khi nhiều mẫu máy cao cấp đã được giảm, người dùng sẽ có thêm lựa chọn, thậm chí có thể chuyển sang phân khúc cao hơn mà không phải tăng ngân sách quá nhiều.

Với những ai đang dùng điện thoại đã vài năm, đây sẽ là thời điểm phù hợp để đổi máy. Giá bán ổn định hơn, trong khi hiệu năng của các dòng cao cấp vẫn đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài.

