Đây là thời điểm tốt nhất để đổi điện thoại Android

TÓM TẮT Giá điện thoại Android thay đổi theo từng thời điểm, và có thể chênh lệch đáng kể chỉ sau vài tháng.

Giai đoạn đặt hàng trước và các mùa giảm giá lớn thường sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí tốt hơn.

Giá thu cũ đổi mới điện thoại không cố định trong năm, có giai đoạn giá được đẩy lên để kích cầu, nhưng cũng có lúc giảm nhẹ khi có mẫu smartphone mới xuất hiện. Do đó, cùng một thiết bị, số tiền nhận được có thể khác biệt tùy vào thời điểm bạn đổi thiết bị.

Thời điểm đổi điện thoại Android có lợi nhất thường rơi vào giai đoạn đặt hàng trước của các mẫu mới. Khi chuẩn bị bán sản phẩm, các hãng thường sẽ triển khai chương trình thu cũ đổi mới với mức hỗ trợ cao để khuyến khích người dùng nâng cấp.

Giai đoạn đặt trước các mẫu máy mới là thời điểm tốt nhất để đổi điện thoại Android cũ. Ảnh: TIỂU MINH

Ví dụ, mỗi khi Samsung giới thiệu dòng điện thoại cao cấp mới, hãng thường kèm ưu đãi đổi máy cùng quà tặng hoặc giảm giá trực tiếp. Trong nhiều trường hợp, khoản hỗ trợ này cao hơn so với việc tự bán lại máy cũ.

Chu kỳ tương tự cũng diễn ra khi Google ra mắt điện thoại Pixel vào nửa cuối năm. Thời gian đầu mở bán thường đi kèm chương trình thu máy cũ với giá tốt nhằm thu hút người dùng chuyển sang thiết bị mới.

Ngoài giai đoạn ra mắt, cuối tháng 11 và đầu tháng 12 cũng là thời điểm tốt nhất để đổi điện thoại mới. Khi đó, các cửa hàng sẽ triển khai chương trình khuyến mãi để giảm giá máy mới, đồng thời tăng giá thu máy cũ để kích cầu mua sắm. Mặc dù vậy, việc tiết kiệm được bao nhiêu chi phí còn phụ thuộc vào việc điện thoại bạn đã sử dụng bao lâu, vì nhiều mẫu máy Android thường mất giá khá nhanh.

Đổi điện thoại Android dịp cuối năm cũng giúp bạn tiết kiệm chi phí đáng kể. Ảnh: TIỂU MINH

Bên cạnh đó, một số người dùng còn chọn đổi máy thông qua các chương trình của nhà mạng. Trong vài trường hợp, mức hỗ trợ có thể cao hơn so với hãng sản xuất. Tuy nhiên, các ưu đãi này thường đi kèm điều kiện sử dụng gói cước dài hạn, nên người dùng cần tính tổng chi phí thay vì chỉ nhìn vào số tiền được giảm ban đầu.

Nhìn chung, thời điểm tốt nhất để đổi điện thoại Android là trong giai đoạn đặt hàng trước, hoặc các mùa khuyến mãi lớn cuối năm.

