3 mẫu điện thoại giá rẻ đáng mua dịp Tết

(PLO)- Thời lượng pin và độ bền là một trong những tính năng được người dùng quan tâm khi chọn mua điện thoại giá rẻ.

1. Redmi Note 15 và Note 15 5G

Redmi Note 15 là mẫu điện thoại giá rẻ vừa được Xiaomi giới thiệu cách đây không lâu, nhắm vào nhóm người dùng phổ thông, học sinh, sinh viên.

Máy được trang bị màn hình AMOLED 6,77 inch độ phân giải Full HD+, tần số quét cao, cho trải nghiệm hiển thị tốt khi xem video và lướt mạng xã hội.

Về phần cứng, Redmi Note 15 được trang bị vi xử lý MediaTek Helio G100-Ultra 8 nhân, RAM 6/8 GB, bộ nhớ trong 128/256 GB, đáp ứng tốt các nhu cầu hằng ngày như xem phim, học tập, làm việc nhẹ và giải trí cơ bản. Pin dung lượng 6.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh, phù hợp với người dùng cần thời gian sử dụng dài trong dịp Tết.

Mặt sau của máy là cụm camera lớn với cảm biến chính 108 MP và phụ 2 MP, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh đủ sáng.

Máy có màn hình lớn, pin lớn cùng cụm camera 200 MP.

Nếu dư dả về tài chính, bạn có thể chọn mua phiên bản Note 15 5G, vẫn giữ màn hình AMOLED 6,77 inch nhưng được bổ sung kết nối 5G. Máy sử dụng chip Snapdragon 6 Gen 3 8 nhân cùng viên pin 5520 mAh, sạc nhanh 45 W.

Hiện tại Redmi Note 15 có giá khoảng 5,9 triệu đồng, trong khi Note 15 5G dao động khoảng 7,49 triệu đồng. Ngoài ra còn có Note 15 Pro+ 5G được niêm yết ở mức 12,9 triệu đồng. Hai dòng Note 15 Pro và Pro 5G có giá dao động từ 8,99 đến 12,49 triệu đồng tùy cấu hình bộ nhớ.

Theo công bố của hãng, máy đã vượt qua thử nghiệm ngâm nước ở độ sâu 2 mét trong 24 giờ và đạt chứng nhận TÜV SÜD về khả năng chống nước lâu dài.

Bên cạnh đó, Note 15 Series còn đạt chứng nhận SGS Premium Performance 5 sao cho khả năng chịu rơi và chịu lực. Thiết bị được thử nghiệm rơi ở độ cao lên đến 2,5 mét, mức thường gặp trong các tình huống sử dụng hằng ngày. Cấu trúc bên trong cũng được gia cố với các điểm hấp thụ lực, kết hợp kính Corning Gorilla Glass Victus 2 ở mặt trước để hạn chế trầy xước và nứt vỡ.

Mặc dù có giá rẻ nhưng Redmi Note 15 rất được chú trọng đến độ bền.

Tin vui đầu năm cho người dùng điện thoại Samsung Galaxy (PLO)- Sau thời gian dài để ngỏ khả năng thu phí, Samsung cuối cùng đã chính thức xác nhận rằng các tính năng Galaxy AI cơ bản sẽ tiếp tục được cung cấp miễn phí cho người dùng.

2. Samsung Galaxy A15

Samsung Galaxy A15 là lựa chọn quen thuộc trong phân khúc giá rẻ, phù hợp với người dùng ưu tiên sự ổn định. Máy sở hữu màn hình lớn 6,5 inch độ phân giải Full HD+, đủ dùng cho các nhu cầu xem video, đọc tin tức và sử dụng mạng xã hội.

Galaxy A15 có dung lượng pin 5.000 mAh, camera chính 50 MP. Cấu hình không quá mạnh, nhưng bù lại là giao diện One UI dễ sử dụng, ít lỗi và được Samsung hỗ trợ cập nhật phần mềm đều đặn.

Giá bán của Galaxy A15 hiện vào khoảng 5 triệu đồng, phù hợp để mua cho người lớn tuổi hoặc người cần một chiếc máy ổn định để sử dụng hằng ngày trong dịp Tết.

3. realme C55

Máy có màn hình 6,72 inch độ phân giải Full HD+, pin 5.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 33 W, giúp rút ngắn thời gian sạc so với nhiều đối thủ cùng tầm giá.

C55 sử dụng vi xử lý MediaTek Helio G88, RAM từ 6 đến 8 GB tùy phiên bản, đủ đáp ứng các ứng dụng phổ biến và giải trí nhẹ. Camera chính 64 MP là điểm cộng, cho chất lượng ảnh khá trong điều kiện đủ sáng.

realme C55 hiện được bán với giá khoảng 5 triệu đồng, phù hợp với người dùng cần smartphone pin tốt, thiết kế trẻ trung và chi phí dễ tiếp cận.

Vì sao FBI khuyên bạn ngừng nhắn tin trên iPhone và Android? (PLO)- FBI cho rằng thói quen nhắn tin hàng ngày của người dùng smartphone đang tiềm ẩn rủi ro an ninh nghiêm trọng.