Vì sao điện thoại mới không tặng kèm cục sạc?

(PLO)- Quyết định không tặng kèm cục sạc từng gây ra nhiều tranh cãi, và đến nay không ít người vẫn đặt câu hỏi vì sao các hãng lại thay đổi thông lệ vốn đã tồn tại suốt nhiều năm.

Lý do được các nhà sản xuất đưa ra nhiều nhất là bảo vệ môi trường. Khi loại bỏ cục sạc khỏi hộp, kích thước bao bì có thể thu gọn đáng kể.

Theo phân tích của công ty bán lẻ thiết bị thông minh Uniqbe Limited, việc này sẽ giúp giảm khoảng 50% lượng vật liệu đóng gói cho mỗi hộp điện thoại. Hộp mỏng hơn cho phép xếp nhiều thiết bị hơn trên mỗi pallet vận chuyển, tăng hơn 70% số lượng máy có thể vận chuyển trong cùng một chuyến hàng.

Việc cắt giảm bao bì và tối ưu vận chuyển không chỉ ảnh hưởng đến khâu phân phối ban đầu. Hộp nhỏ hơn đồng nghĩa với việc chiếm ít không gian hơn khi bị thải bỏ. Đồng thời, khi không còn tặng kèm cục sạc mới trong hộp điện thoại, người dùng cũng ít có xu hướng vứt bỏ cục sạc cũ. Theo Uniqbe, điều này góp phần làm giảm đáng kể lượng rác thải điện tử phát sinh mỗi năm.

Nhiều lý do khiến các hãng không còn tặng kèm cục sạc trong hộp điện thoại. Ảnh: TIỂU MINH

Bên cạnh yếu tố môi trường, chi phí cũng là phần không thể tách rời. Khi một pallet có thể chở nhiều điện thoại hơn, chi phí vận chuyển tính trên mỗi sản phẩm sẽ giảm xuống. Doanh nghiệp cũng không phải sản xuất và đóng gói thêm hàng triệu củ sạc đi kèm mỗi năm, từ đó cắt giảm chi phí linh kiện và lắp ráp.

Một yếu tố khác thúc đẩy thay đổi này là sự phổ biến của chuẩn USB-C. Điện thoại mới vẫn đi kèm cáp USB-C, và nhiều thiết bị hiện nay hỗ trợ công nghệ Power Delivery, cho phép điều chỉnh điện áp phù hợp với từng sản phẩm. Về lý thuyết, người dùng có thể sử dụng một cục sạc USB-C cho nhiều thiết bị khác nhau, từ điện thoại cho đến laptop hay máy chơi game cầm tay. Điều này khiến việc tặng kèm cục sạc trong mỗi hộp máy là không cần thiết.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với các lập luận trên. Một số ý kiến cho rằng phần lớn người dùng vẫn phải mua thêm cục sạc riêng, đặc biệt khi chuyển sang chuẩn mới hoặc cần công suất cao hơn. Khi đó, cục sạc lại được đóng gói trong hộp riêng và vận chuyển riêng, khiến tổng lượng bao bì sử dụng có thể không giảm như kỳ vọng.

Kênh YouTube Mrwhosetheboss từng đặt vấn đề rằng việc loại bỏ phụ kiện khỏi hộp điện thoại không đồng nghĩa với việc sẽ giúp giảm phát thải tổng thể, nếu người dùng vẫn phải mua chúng ở một thời điểm khác. Ngoài cục sạc, tai nghe cũng không còn được tặng kèm như trước, kéo theo khả năng phát sinh thêm bao bì và chi phí vận chuyển khi người dùng mua riêng.

Có thể thấy, việc không tặng kèm cục sạc trong hộp điện thoại là kết quả của nhiều yếu tố, từ tối ưu chi phí, giảm kích thước bao bì đến xu hướng dùng chung chuẩn sạc. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế về môi trường vẫn phụ thuộc vào cách người dùng tiêu thụ và tái sử dụng phụ kiện sau mỗi lần nâng cấp thiết bị.

