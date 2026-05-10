Vì sao thông tin về giá iPhone 18 lại là tin tốt cho người dùng Apple?

(PLO)- Giá linh kiện tăng đang gây sức ép lên các hãng điện thoại, nhưng Apple được cho là sẽ cố giữ giá khởi điểm iPhone 18 ổn định để cạnh tranh với Pixel 10 và các đối thủ Android.

Cuộc đua smartphone năm 2026 có thể không chỉ nằm ở camera, AI hay thiết kế gập. Giá bán mới là yếu tố khiến thị trường trở nên căng thẳng hơn, nhất là khi chi phí bộ nhớ và linh kiện tiếp tục tăng.

Theo Forbes, Apple được cho là đang tính đến chiến lược giữ nguyên giá cho dòng iPhone 18. Cụ thể, thay vì tăng giá ngay ở phiên bản thấp nhất, hãng có thể giữ giá khởi điểm của một số mẫu iPhone 18 để tạo lợi thế về truyền thông và giữ chân người dùng đang cân nhắc nâng cấp.

Xóa ngay 28 ứng dụng Android độc hại này để tránh mất tiền (PLO)- Các nhà nghiên cứu bảo mật vừa phát hiện 28 ứng dụng Android độc hại trên Google Play, hứa hẹn xem được lịch sử cuộc gọi, tin nhắn SMS... của bất kỳ số điện thoại nào để dụ người dùng trả tiền.

Apple có thể giữ giá iPhone 18 cơ bản để cạnh tranh với các hãng Android.

Thông tin tương tự cũng từng được 9to5Mac nhắc đến, khi nhà phân tích Jeff Pu cho rằng Apple có thể áp dụng chiến lược giá cạnh tranh cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, ít nhất ở các bản có dung lượng thấp.

Cách làm này không mới với Apple. Hãng thường cố giữ mức giá mở bán dễ chấp nhận nhất, sau đó tạo khác biệt ở các phiên bản dung lượng cao hơn. Với người dùng, điều này có nghĩa bản iPhone 18 tiêu chuẩn hoặc bản Pro thấp nhất có thể không tăng giá quá mạnh, nhưng các tùy chọn bộ nhớ lớn hơn vẫn có khả năng đắt hơn.

Áp lực lớn nhất hiện nay đến từ giá bộ nhớ. Một số báo cáo cho biết chi phí DRAM tăng do nhu cầu dành cho AI và trung tâm dữ liệu, khiến nguồn cung cho thiết bị di động bị ảnh hưởng. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo từng nhận định Apple có thể cố giữ giá khởi điểm iPhone 18 ổn định, dù chi phí linh kiện tăng.

Ở chiều ngược lại, Google đang dùng Pixel 10 như một quân bài giá bán. Forbes trước đó nhận định Google có thể tận dụng chênh lệch giá để kéo người dùng khỏi Samsung và Apple, đặc biệt nếu Pixel 10 được giảm giá sớm hoặc có ưu đãi mạnh hơn so với các flagship Android khác.

Điều này đặt Apple vào thế phải tính kỹ. Nếu iPhone 18 tăng giá quá mạnh, người dùng có thể nhìn sang Pixel 10 hoặc các mẫu Android cao cấp có ưu đãi tốt hơn. Nhưng nếu giữ giá, Apple sẽ phải chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn, ít nhất trong ngắn hạn.

Mặc dù vậy, chưa thể khẳng định giá iPhone 18 sẽ không tăng. Các thông tin hiện tại vẫn đến từ chuỗi cung ứng và giới phân tích, chưa phải công bố chính thức của Apple. Ngoài ra, dòng iPhone 18 năm 2026 có thể thay đổi lịch ra mắt, khi các mẫu Pro và iPhone gập được đồn đoán xuất hiện trước, còn bản iPhone 18 tiêu chuẩn có thể lùi sang năm 2027.

Nếu các dự báo đúng, iPhone 18 sẽ là phép thử quan trọng với Apple. Hãng không chỉ phải thuyết phục người dùng bằng tính năng mới, mà còn phải giữ mức giá đủ hợp lý trong bối cảnh Pixel 10 và nhiều mẫu Android cao cấp có thể đi kèm nhiều ưu đãi hơn.

Tin công nghệ 9-5: iPhone 18 lộ diện với thiết kế mới và nhiều nâng cấp (PLO)- Tin công nghệ 9-5 sẽ có các nội dung như iPhone 18 lộ diện với thiết kế mới và nhiều nâng cấp, iOS 27 nâng cấp camera và Photos, ba người bị truy tố vì cướp xe tải chở 1,2 triệu USD sản phẩm Apple và Google phát hành cập nhật lớn Snapseed 4.0 cho Android.

5 tính năng AI chỉnh sửa ảnh miễn phí bạn nên biết (PLO)- Người dùng không cần biết quá nhiều về thiết kế vẫn có thể xóa vật thể, mở rộng khung hình, tăng độ nét hoặc đổi nền ảnh chỉ với vài thao tác nhờ các tính năng AI miễn phí.