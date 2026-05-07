Bất ngờ với mẫu iPhone bán chạy nhất của Apple đầu năm 2026

Báo cáo sơ bộ của Counterpoint Research cho thấy Apple tiếp tục là thương hiệu kiếm được nhiều tiền nhất trên thị trường smartphone trong ba tháng đầu năm 2026. Dù lượng máy xuất xưởng không quá cách biệt so với Samsung, nhưng Apple vẫn chiếm gần một nửa doanh thu toàn ngành nhờ giá bán trung bình cao và nhu cầu tốt ở các dòng iPhone mới.

Theo Counterpoint, thị phần doanh thu của Apple trong quý 1-2026 đạt 48%, tăng so với mức 43% cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức cao nhất mà Apple từng ghi nhận trong một quý đầu năm. Ngoài việc dẫn đầu doanh thu, Apple còn là thương hiệu có tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh nhất so với cùng kỳ trong nhóm 5 hãng smartphone lớn nhất.

Thị phần doanh thu của các hãng smartphone. Ảnh: Counterpoint

Xếp sau Apple là Samsung với 18% thị phần doanh thu. OPPO, bao gồm cả OnePlus và realme, đạt 6%, Xiaomi đạt 5% và vivo đạt 4%.

Đáng chú ý, giá bán trung bình của smartphone toàn cầu tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ, đạt 399 USD trong quý 1-2026, tăng 12% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính đến từ việc thiếu hụt bộ nhớ.

Riêng Apple đạt giá bán trung bình 908 USD, mức cao nhất của hãng trong một quý 1. Con số này tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, dù giá iPhone nhìn chung không thay đổi nhiều. Theo Counterpoint, kết quả này đến từ nhu cầu ổn định với iPhone 17 bản tiêu chuẩn và iPhone 17 Pro Max. Hai mẫu máy này có tỉ lệ bán ra cao hơn, qua đó kéo giá bán trung bình của Apple tăng lên.

Jeff Fieldhack, Giám đốc Nghiên cứu của Counterpoint, cho biết Apple phần lớn vẫn giữ giá ổn định trong khi nhiều đối thủ, gồm cả Samsung, phải tăng giá do chi phí sản xuất cao hơn. Điều này cho thấy Apple có khả năng hấp thụ áp lực chi phí tốt hơn, đồng thời ít bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt bộ nhớ trong quý vừa qua.

iPhone có doanh thu và thị phần cao nhất trong quý 1 năm 2026. Ảnh: TIỂU MINH

Về lượng máy xuất xưởng, Apple và Samsung cùng dẫn đầu với 21% thị phần trong quý 1-2026. Đây là lần đầu Apple đứng đầu thị trường smartphone trong một quý đầu năm nếu xét theo lượng xuất xưởng. Xiaomi xếp sau với 12%, tiếp đến là OPPO với 10% và vivo với 7%.

Counterpoint cho biết Apple tăng trưởng tốt ở nhiều khu vực, đặc biệt là châu Á - Thái Bình Dương. Các chương trình trợ giá, khuyến mãi và đổi máy cũ lấy máy mới đã góp phần hỗ trợ sức mua iPhone tại khu vực này.

Mặc dù vậy, bức tranh chung của thị trường smartphone năm 2026 vẫn chưa thật sự tươi sáng. Counterpoint dự báo lượng máy xuất xưởng có thể tiếp tục giảm trong phần còn lại của năm, trong khi giá bán trung bình vẫn có xu hướng tăng do áp lực từ thiếu hụt bộ nhớ. Sự phục hồi rõ rệt của thị trường được dự báo chỉ có thể xuất hiện vào cuối năm 2027.

