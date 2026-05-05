Làm hộ chiếu online, chọn sai mục này có thể khiến hồ sơ bị chậm

(PLO)- Công an tỉnh Ninh Bình vừa gợi ý một số lỗi thường gặp khi làm hộ chiếu online, khiến thời gian xử lý hồ sơ bị kéo dài, người dân cần biết sớm để tránh mất quyền lợi.

Hộ chiếu là gì?

Hộ chiếu (passport) là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, được cấp cho công dân Việt Nam bởi cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích xuất cảnh, nhập cảnh, và chứng minh quốc tịch, nhân thân.

Lý do khiến việc làm hộ chiếu online bị lâu

Vừa qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận nhiều trường hợp chọn sai mục số 14, tức “Nội dung đề nghị cấp hộ chiếu”, trong quá trình nộp hồ sơ online.

Làm hộ chiếu online thông qua cổng dịch vụ công. Ảnh: MINH HOÀNG

Lỗi thường gặp là người dân đã từng có hộ chiếu, nhưng hộ chiếu cũ hết hạn, bị mất hoặc hư hỏng, lại chọn “Cấp hộ chiếu lần đầu”. Theo cơ quan chức năng, đây là sai sót khá phổ biến và có thể làm kéo dài thời gian xét duyệt hồ sơ.

Để tránh phải bổ sung hoặc chỉnh sửa hồ sơ, người dân cần xác định đúng tình trạng hộ chiếu của mình trước khi gửi tờ khai. Lưu ý, chỉ những ai chưa từng được cấp hộ chiếu mới chọn “Cấp hộ chiếu lần đầu”.

Nếu hộ chiếu cũ còn thời hạn nhưng sắp hết hạn, người dân chọn mục “Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ sắp hết hạn”. Trường hợp này có thể nhập số hộ chiếu gần nhất nếu còn thông tin, đồng thời nộp lại hộ chiếu cũ cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Đối với trường hợp hộ chiếu đã hết hạn, người dân chọn “Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ hết hạn”, và nhập số hộ chiếu đã được cấp trước đó nếu còn lưu giữ.

Với hộ chiếu bị mất hoặc hư hỏng, người dân cần chọn “Cấp lại hộ chiếu do bị mất/hư hỏng”. Tùy trường hợp mà bạn cần phải làm đơn trình báo theo mẫu tương ứng và đính kèm vào mục Thành phần hồ sơ.

Trước khi bấm gửi hồ sơ, người dân nên kiểm tra lại mục số 14 và các thông tin cá nhân đã khai. Trường hợp không chắc phải chọn nội dung nào, nên liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, thay vì tự chọn theo cảm tính. Việc kê khai đúng ngay từ đầu sẽ giúp hồ sơ được xử lý thuận lợi hơn và tránh mất thêm thời gian chỉnh sửa.

Cách làm hộ chiếu online mới nhất 2026

Đầu tiên, bạn hãy truy cập Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn/, sau đó bấm vào nút Đăng nhập ở góc phải và chọn đăng nhập bằng tài khoản VNeID cá nhân.

Đăng nhập cổng dịch vụ bằng tài khoản VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, người dùng chỉ cần nhập vào khung tìm kiếm từ khóa hộ chiếu và chọn thủ tục phù hợp, ví dụ như cấp hộ chiếu phổ thông trong nước.

Trong trang mới hiện ra, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết, tải lên ảnh chân dung theo đúng quy định, lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu và nộp lệ phí trực tuyến theo hướng dẫn.

Lưu ý, để tránh bị trả hồ sơ về, người dùng nên xem kỹ quy chuẩn ảnh 4x6 cm để thực hiện cho đúng, chụp rõ chân mày, vành tai... Nếu hình ảnh đúng chuẩn, hệ thống sẽ hiển thị dòng chữ xanh lá cây và ngược lại.

Điền đầy đủ các thông tin cần thiết. Ảnh: MINH HOÀNG

Để tiết kiệm thời gian và công sức đi lại, người dân nên chọn nhận hộ chiếu gắn chip qua bưu chính, sau đó điền địa chỉ tương ứng. Bên cạnh đó, bạn cũng nên điền thêm số tài khoản, tên chủ tài khoản và ngân hàng để được hoàn tiền lại trong trường hợp xảy ra vấn đề.

Đối với trường hợp gia hạn hộ chiếu sắp hết hạn, bạn cần phải chụp ảnh trang 3 và tải lên, sau đó nộp lại hộ chiếu cũ sắp hết hạn về cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương. Ví dụ như ở TP.HCM, người dùng có thể đến trực tiếp 196 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu để nộp hộ chiếu cũ (tại khu 2), hoặc gửi thông qua đường bưu điện.

Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi hoàn tất, bạn sẽ được cấp một mã hồ sơ tương ứng. Để kiểm tra tiến độ cấp hộ chiếu, người dùng chỉ cần bấm vào menu Tra cứu hồ sơ ở phía trên, sau đó nhập mã hồ sơ tương ứng vào khung trống và nhấn Tra cứu.

Đóng lệ phí làm hộ chiếu theo đúng quy định. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhìn chung, quy trình đăng ký cấp hộ chiếu online cho người lớn và người dưới 14 tuổi không có quá nhiều khác biệt, ngoài việc cung cấp thêm thông tin của trẻ và ảnh chân dung tương ứng.

