Ra mắt Applied AI Lab đầu tiên tại Việt Nam

(PLO)- Mô hình này được đặt tại Saigon AI Hub, không gian nghiên cứu AI mở do VNG Group và ĐHQG TP.HCM đồng sáng lập.

Mục tiêu của Applied AI Lab là giúp các nhóm nghiên cứu trong nước rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng thực tế. Thay vì chỉ dừng ở bài báo khoa học hoặc ý tưởng trong phòng thí nghiệm, các nhóm tham gia sẽ được hỗ trợ để phát triển sản phẩm nguyên mẫu, có khả năng ứng dụng trong đời sống, doanh nghiệp và các lĩnh vực kinh tế xã hội.

Trong khuôn khổ hợp tác, AI Futures Fund của Google Labs sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại Saigon AI Hub. Các nhóm này có cơ hội tiếp cận sớm một số công nghệ mới của Google, đồng thời nhận hỗ trợ kỹ thuật từ chuyên gia Google và Google DeepMind.

AI Futures Fund là sáng kiến đầu tư toàn cầu được Google ra mắt từ đầu năm 2025, nhằm đồng hành với các tổ chức AI ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Saigon AI Hub là tổ chức nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình này.

Ông Josh Woodward, Phó Chủ tịch phụ trách Khối Ứng dụng Gemini, Google Labs và AI Studio, cho biết việc lựa chọn Saigon AI Hub làm đối tác đầu tiên cho mô hình Applied AI Lab không chỉ dừng ở việc cung cấp công cụ. Theo ông, Google muốn cùng các đối tác tạo ra môi trường để nhà nghiên cứu Việt Nam có thể đưa kết quả nghiên cứu đến gần hơn với ứng dụng thực tế.

Ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT VNG.

Ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT VNG, cho rằng rào cản lớn nhất với nghiên cứu AI tại Việt Nam không phải là thiếu tài năng, mà là thiếu nguồn lực và điều kiện hỗ trợ. Thông qua hợp tác với Google Labs, các nhà nghiên cứu tại Saigon AI Hub có cơ hội tiếp cận công nghệ cùng thời điểm với nhiều tổ chức AI trên thế giới.

Cùng với việc công bố hợp tác, Saigon AI Hub cũng giới thiệu 10 nhóm nghiên cứu đầu tiên, với gần 60 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học tại TP.HCM. Các nhóm được chọn dựa trên tính ứng dụng thực tế, năng lực nghiên cứu và định hướng phát triển AI có trách nhiệm.

Các đề tài nghiên cứu trải rộng trên nhiều lĩnh vực như ngôn ngữ học, thị giác máy tính, tương tác người và robot, y tế, an toàn thông tin. Mỗi nhóm cam kết công bố kết quả nghiên cứu tại các hội nghị, tạp chí quốc tế, đồng thời hoàn thiện ít nhất một sản phẩm nguyên mẫu có khả năng ứng dụng.

Theo định hướng của Saigon AI Hub, nơi đây sẽ trở thành địa chỉ dành cho các hoạt động nghiên cứu AI nghiêm túc tại Việt Nam, cung cấp hạ tầng, chuyên môn và kết nối với các đối tác quốc tế.

Saigon AI Hub.

Hợp tác giữa Google Labs, VNG và ĐHQG TP.HCM diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh các chương trình phát triển AI. Với Applied AI Lab, các bên kỳ vọng nhiều ý tưởng nghiên cứu trong nước sẽ có thêm điều kiện để đi xa hơn, từ phòng thí nghiệm đến sản phẩm có thể sử dụng trong thực tế.

