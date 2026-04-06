Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh

Danh mục

Công Nghệ 4.0

Công an cảnh báo chiêu lừa đảo mới qua Zalo, người dân cần đặc biệt lưu ý

Tiểu Minh
(PLO)- Thời gian gần đây, cơ quan Công an liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua Zalo với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý lo lắng của người dùng.

Cảnh giác chiêu lừa tinh vi

Theo ghi nhận, các đối tượng thường giả danh nhân viên đăng kiểm hoặc cơ quan chức năng, gọi điện thông báo phương tiện “không đạt tiêu chuẩn khí thải” hoặc “cần kiểm tra lại”. Sau đó, chúng đề nghị kết bạn qua Zalo để hướng dẫn chi tiết, tạo cảm giác đây là quy trình chính thức.

Khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng tiếp tục gửi đường link có giao diện giống trang của cơ quan nhà nước, yêu cầu nhập thông tin cá nhân, thông tin phương tiện, thậm chí cả tài khoản ngân hàng. Không ít trường hợp còn bị yêu cầu chuyển tiền với lý do xử lý nhanh hoặc hoàn tất thủ tục trực tuyến.

Người dùng cần cảnh giác với các yêu cầu từ người lạ trên Zalo, Facebook. Ảnh minh họa

Thực tế, đây là chiêu lừa nhằm chiếm đoạt dữ liệu và tiền trong tài khoản. Ngay sau khi đạt được mục đích, các đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc, khiến nạn nhân không kịp xử lý.

Cơ quan chức năng khẳng định, các đơn vị đăng kiểm hoặc cơ quan nhà nước không làm việc với người dân qua tài khoản Zalo cá nhân, cũng như không yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp thông tin nhạy cảm theo cách này.

Đáng chú ý, hình thức lừa đảo này đang xuất hiện tại nhiều nơi với kịch bản liên tục thay đổi để qua mặt người dùng.

Người dùng cần làm gì để đảm bảo an toàn?

Trước thực trạng trên, người dân cần nâng cao cảnh giác và ghi nhớ các quy tắc sau:

  • Không nhấp vào các liên kết lạ
  • Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay dữ liệu ngân hàng cho bất kỳ ai liên hệ qua điện thoại hoặc mạng xã hội.
  • Trong trường hợp nghi ngờ, nên liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng để xác minh thay vì làm theo hướng dẫn từ các tài khoản không rõ nguồn gốc.
Trở về trang chủ
từ khóa :

