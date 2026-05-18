(PLO)- Google đang phát triển một tính năng mới cho ứng dụng Phone trên Android nhằm phát hiện các cuộc gọi giả mạo số điện thoại, loại hình lừa đảo đang ngày càng phổ biến trong thời gian gần đây.

Theo Android Authority, thông tin này được phát hiện thông qua quá trình phân tích mã APK của ứng dụng Google Phone. Dữ liệu bên trong cho thấy Google đang thử nghiệm tính năng có tên “Spoofed Call Detection”, tạm dịch là phát hiện cuộc gọi giả mạo.

Hiện chưa rõ cơ chế hoạt động chính xác, tuy nhiên nhiều khả năng hệ thống sẽ cảnh báo khi phát hiện cuộc gọi sử dụng số điện thoại bị giả mạo để mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng hoặc doanh nghiệp lớn. Đây là chiêu thức lừa đảo đã xuất hiện nhiều năm qua tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tính năng mới của Google sẽ giúp bạn dẹp bỏ nỗi lo bị lừa qua điện thoại.

Tính năng mới có thể hoạt động tương tự hệ thống chống spam hiện nay trên Google Phone, nhưng được nâng cấp để nhận diện những cuộc gọi có dấu hiệu giả danh các số điện thoại hợp pháp.

Động thái này xuất hiện trong bối cảnh Google liên tục tăng cường bảo mật cho Android. Trước đó, công ty cũng công bố nhiều tính năng chống lừa đảo mới như tự động ngắt cuộc gọi nghi giả mạo ngân hàng, phát hiện ứng dụng có hành vi nguy hiểm và chặn file APK độc hại trên Chrome.

Hiện Google vẫn chưa xác nhận thời điểm phát hành chính thức tính năng phát hiện cuộc gọi giả mạo. Do được phát hiện thông qua APK teardown, nên tính năng này vẫn có thể thay đổi hoặc thậm chí không xuất hiện trên phiên bản Android chính thức.

