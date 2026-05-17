Thông tin quan trọng dành cho 3 tỉ người dùng Google Chrome

(PLO)- Google vừa phát hành bản vá khẩn cấp cho trình duyệt Chrome sau khi phát hiện tới 14 lỗ hổng bảo mật mới, có thể cho phép tin tặc chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Theo đó, những lỗ hổng này ảnh hưởng đến trình duyệt Chrome trên Windows, macOS và Linux. Hiện tại Google đã bắt đầu triển khai bản cập nhật tự động nhưng quá trình này có thể mất vài ngày, thậm chí vài tuần mới đến được toàn bộ người dùng. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tự kiểm tra và cập nhật ngay thay vì chờ hệ thống tự động xử lý.

Người dùng nên chủ động cập nhật Google Chrome 148. Ảnh: AI

Danh sách 14 lỗ hổng nguy hiểm:

CVE-2026-8509: Lỗi tràn bộ đệm heap trong WebML

CVE-2026-8510: Lỗi tràn số nguyên trong Skia.

CVE-2026-8511: Lỗi sử dụng bộ nhớ sau khi đã giải phóng trong giao diện người dùng.

CVE-2026-8512: Lỗi sử dụng bộ nhớ sau khi đã giải phóng trong FileSystem.

CVE-2026-8513: Lỗi sử dụng bộ nhớ sau khi đã giải phóng trong Input.

CVE-2026-8514: Lỗi sử dụng sau khi đã giải phóng bộ nhớ trong Aura.

CVE-2026-8515: Lỗi sử dụng bộ nhớ sau khi đã giải phóng trong HID.

CVE-2026-8516: Việc xác thực dữ liệu đầu vào không đáng tin cậy trong DataTransfer không đầy đủ.

CVE-2026-8517: Lỗi vòng đời đối tượng trong WebShare.

CVE-2026-8518: Lỗi sử dụng bộ nhớ sau khi đã giải phóng trong Blink.

CVE-2026-8519: Lỗi tràn số nguyên trong ANGLE.

CVE-2026-8520: Lỗi tranh chấp trong thanh toán.

CVE-2026-8521: Lỗi sử dụng sau khi đã giải phóng bộ nhớ trong nhóm tab.

CVE-2026-8522: Lỗi sử dụng sau khi đã giải phóng bộ nhớ trong thư mục Tải xuống.

Một số lỗ hổng trong đợt này thuộc nhóm “critical”, tức mức nguy hiểm cao nhất. Nếu bị khai thác thành công, tin tặc có thể thực thi mã độc thông qua một trang web được thiết kế đặc biệt, từ đó đánh cắp dữ liệu, theo dõi hoạt động hoặc cài phần mềm độc hại lên máy tính của nạn nhân.

Để cập nhật Google Chrome, người dùng chỉ cần mở trình duyệt, nhấn vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải, chọn Help rồi vào About Google Chrome. Tại đây, trình duyệt sẽ tự động kiểm tra phiên bản mới và tải bản vá nếu có, việc bạn cần làm là khởi động lại trình duyệt để các bản vá có hiệu lực.

Cập nhật trình duyệt Google Chrome lên phiên bản mới nhất. Ảnh: TIỂU MINH

Ngoài việc cập nhật trình duyệt, các chuyên gia cũng khuyến nghị người dùng hạn chế cài đặt các tiện ích mở rộng không rõ nguồn gốc, tránh truy cập các website đáng ngờ và bật tính năng cập nhật tự động để giảm nguy cơ bị tấn công.

Hiện tại Google Chrome đang là trình duyệt phổ biến nhất thế giới với khoảng 3,5 đến 4 tỉ người dùng.

