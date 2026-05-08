GameVerse 2026 mở màn tham vọng đưa game Việt ra quốc tế

(PLO)- Sự kiện năm nay cho thấy ngành game Việt đang muốn bước sang giai đoạn mới, nơi game được nhìn như một ngành công nghiệp có thị trường, nhân lực, đầu tư và hệ thống thi đấu bài bản hơn.

Sau ba mùa tổ chức, Vietnam GameVerse 2026 mở rộng rõ hơn về quy mô khi không chỉ có khu trải nghiệm game, giải đấu và hoạt động cộng đồng, mà còn có các phiên thảo luận về hướng đi của ngành game Việt.

Với chủ đề Do local, go global, diễn đàn quy tụ hơn 300 đại diện từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp sản xuất, nhà phát hành và chuyên gia trong nước, quốc tế để bàn về cách đưa game Việt đi xa hơn. Nội dung không còn dừng ở câu chuyện làm game để phát hành trong nước, mà mở rộng sang nhân lực, đầu tư, chuyển giao công nghệ và khả năng cạnh tranh ở những thị trường khó tính.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Ảnh: TIỂU MINH

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho rằng sau 4 năm, mục tiêu đưa Vietnam GameVerse trở thành một sự kiện quốc tế của ngành game đã thành hiện thực. Ông nhấn mạnh lần đầu tiên các mảnh ghép của hệ sinh thái game Việt được kết nối rõ hơn, gồm Nhà nước, nhà phát triển game, nhà phát hành game, nhà trường và thể thao điện tử.

Theo ông, đây là thời điểm ngành game Việt có cơ hội lớn để tăng tốc, nhưng muốn đi xa thì các bên phải cùng hợp tác, thay vì phát triển rời rạc.

Đồng quan điểm, bà Vũ Minh Hạnh, CEO GameGeek cũng cho rằng để có thể cạnh tranh với nước ngoài, các studio cần chú trọng phát triển về chiều sâu, thay vì theo chiều rộng như trước đây.

Bà Vũ Minh Hạnh, CEO GameGeek.

Một trong những điểm nhấn của GameVerse 2026 là SEA Esports Nations Cup, giải thể thao điện tử cấp đội tuyển quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á. Giải đấu do VNGGames phối hợp với Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á và ban tổ chức Vietnam GameVerse triển khai, quy tụ 87 vận động viên đến từ 11 quốc gia.

Việc đưa một giải đấu cấp đội tuyển quốc gia vào GameVerse cho thấy Việt Nam đang muốn trở thành điểm kết nối mới của eSports khu vực, thay vì chỉ là nơi tổ chức các giải phong trào hoặc giải theo từng tựa game riêng lẻ.

Ở mùa đầu tiên, SEA Esports Nations Cup có bốn bộ môn thi đấu với sáu nội dung tranh huy chương, gồm PUBG Mobile, Teamfight Tactics, Crossfire: Legends và Total Football VNG. Tổng giá trị giải thưởng đạt 41.000 USD, tương đương hơn 1 tỉ đồng.

SEA Esports Nations Cup tại Vietnam GameVerse 2026. Ảnh: TIỂU MINH

Theo VNGGames, các tựa game này được chọn trên cơ sở đồng thuận từ các liên đoàn eSports trong khu vực, đồng thời đều là những trò chơi phổ biến do VNGGames phát hành.

Theo ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á, việc Việt Nam đăng cai SEA Esports Nations Cup là cơ hội để đóng góp vào một sáng kiến chung của khu vực. Ông cho rằng giá trị của giải không nằm ở một quốc gia riêng lẻ, mà ở việc các nước Đông Nam Á cùng xây dựng một hệ thống thi đấu có cấu trúc và định hướng dài hạn. Đây là điểm còn thiếu của eSports khu vực, bởi các đội tuyển quốc gia lâu nay chủ yếu thi đấu theo từng kỳ SEA Games hoặc một số giải quốc tế riêng lẻ, thiếu một sân chơi thường niên để tích lũy kinh nghiệm.

Ông Lã Xuân Thắng, Giám đốc Phát hành Trò chơi trực tuyến của VNGGames, nhìn nhận SEA Esports Nations Cup không chỉ là một giải đấu, mà là bước khởi đầu cho sự phát triển dài hạn của hệ sinh thái eSports khu vực.

Các gian hàng game thu hút rất đông các bạn trẻ trải nghiệm. Ảnh: TIỂU MINH

Ngoài các giải đấu, GameVerse 2026 còn có Vietnam Game Awards với 21 hạng mục, vòng chung kết GameHub dành cho các dự án game Việt tiềm năng, các phiên kết nối đầu tư, hội thảo eSports chuyên sâu và chương trình phòng chống nghiện game.

Lần đầu tiên, sự kiện cũng có phiên giao lưu với đại diện GAM Esports và đội tuyển GAM Liên Quân Mobile, xoay quanh cách xây dựng đội ngũ, tư duy thi đấu chuyên nghiệp và kinh nghiệm đưa thương hiệu eSports Việt ra quốc tế.

Có thể thấy, ngành game Việt đang cố thoát khỏi cách nhìn cũ, nơi game thường chỉ được xem là giải trí. Khi có diễn đàn chính sách, giải đấu cấp khu vực, chương trình tìm kiếm dự án mới và sự tham gia của các đối tác quốc tế, game bắt đầu được đặt vào bức tranh rộng hơn của kinh tế sáng tạo.

Mặc dù thách thức vẫn còn lớn, từ chất lượng sản phẩm, nhân lực đến khả năng gọi vốn, nhưng ít nhất GameVerse 2026 cho thấy các bên đã bắt đầu ngồi chung một bàn để bàn chuyện dài hơi hơn cho game Việt.

Vietnam GameVerse 2026 diễn ra trong hai ngày 8 và 9-5 tại SECC, TP.HCM, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Báo VnExpress, FPT Online và Liên minh Game Việt Nam tổ chức. Dự kiến sự kiện thu hút khoảng 60.000 lượt người tham dự.

