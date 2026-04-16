Vì sao chơi game vẫn có thể mất tiền?

(PLO)- Theo Kaspersky, số lượng các mối đe dọa an ninh mạng liên quan đến trò chơi điện tử tại Đông Nam Á đã tăng 86% trong nửa cuối năm 2025.

Việt Nam là thị trường ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên tới 202,5%, tiếp theo là Thái Lan với 104,4%.

Theo đó, tội phạm mạng đang tận dụng sức hút của các trò chơi phổ biến như Roblox, Minecraft và Genshin Impact để giăng bẫy người chơi, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên.

Cách thức phổ biến thường là giả mạo trò chơi, phát tán các công cụ hỗ trợ chơi game hoặc tạo ra các trang web giả, hứa hẹn tặng vật phẩm hiếm nhằm dụ người dùng tải về tệp độc hại.

Cách xác thực thông tin thuê bao trên ứng dụng VNeID từ hôm nay (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dân có thể chủ động xác thực thông tin thuê bao di động theo quy định mới trên ứng dụng VNeID, có hiệu lực từ hôm nay 15-4-2026.

Thống kê các mối đe dọa an ninh mạng liên quan đến trò chơi điện tử tại Đông Nam Á. Ảnh: TIỂU MINH

Ngoài Việt Nam và Thái Lan, Singapore cũng ghi nhận mức tăng 22,1%, trong khi Malaysia tăng 21,3%. Riêng Indonesia giảm 42,2% so với nửa đầu năm 2025, nhưng Kaspersky cho rằng thị trường này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Kaspersky cho biết Minecraft và Roblox là hai trò chơi đang bị tội phạm mạng lợi dụng nhiều nhất. Với Minecraft, kẻ xấu thường chèn mã độc vào các bản mod, tiện ích mở rộng hoặc tệp cài đặt không chính thức. Trong khi đó, với Roblox, các chiêu lừa thường nhắm vào tâm lý muốn nhận vật phẩm hiếm hoặc trang phục độc quyền, từ đó dẫn người chơi tới các trang web giả mạo.

Các chuyên gia bảo mật cảnh báo hậu quả không chỉ dừng ở việc mất tài khoản game. Khi người dùng làm theo hướng dẫn từ các trang web hoặc công cụ giả, họ còn có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, thậm chí trở thành mục tiêu cho những đợt tấn công tiếp theo.

Nhiều rủi ro khi người dùng tải game mod và các công cụ hỗ trợ chơi game.

Đặc biệt, rủi ro này không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân. Nếu trẻ nhỏ vô tình để lộ địa chỉ nhà, thông tin thanh toán hoặc dữ liệu của cha mẹ, hậu quả có thể lan sang cả gia đình. Trong trường hợp thiết bị dùng chung bị cài mã độc từ các tệp liên quan đến game, quyền riêng tư và dữ liệu của những người khác trong nhà cũng có thể bị xâm phạm.

Để hạn chế rủi ro, Kaspersky khuyến cáo người dùng không nên cài đặt ứng dụng từ những nguồn không đáng tin cậy và cần thận trọng với các liên kết lạ. Ngoài ra, phụ huynh cũng nên hướng dẫn trẻ những kiến thức cơ bản về an toàn mạng, cách nhận biết dấu hiệu lừa đảo, thiết lập mật khẩu mạnh cho từng tài khoản và thay đổi định kỳ.

Tin xấu dành cho người dùng Google (PLO)- Hơn 100 tiện ích mở rộng vừa bị phát hiện có chứa mã độc, có khả năng thu thập dữ liệu và chiếm quyền truy cập tài khoản Google, YouTube, Telegram và TikTok.

Bật ngay 4 cài đặt này trên Samsung để chụp ảnh đẹp hơn (PLO)- Một vài thay đổi nhỏ trong phần cài đặt camera trên điện thoại Samsung có thể giúp ảnh chụp rõ nét hơn, hạn chế phải chỉnh sửa về sau.