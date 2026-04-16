Tin xấu dành cho người dùng Google

(PLO)- Hơn 100 tiện ích mở rộng vừa bị phát hiện có chứa mã độc, có khả năng thu thập dữ liệu và chiếm quyền truy cập tài khoản Google, YouTube, Telegram và TikTok.

Theo các nhà nghiên cứu bảo mật của Socket Security, chiến dịch này nhắm vào nhiều nền tảng mạng xã hội phổ biến. Tổng cộng 108 tiện ích mở rộng độc hại đã được phát hiện, tất cả đều liên kết đến một hệ thống điều khiển do tin tặc vận hành, với khoảng 20.000 lượt cài đặt được ghi nhận.

Đại diện nhóm nghiên cứu, Kush Pandya, cho biết họ đã gửi yêu cầu đến Google để gỡ bỏ các tiện ích này khỏi cửa hàng Chrome Web Store, tuy nhiên chưa có phản hồi chính thức tại thời điểm thông tin được công bố.

108 tiện ích mở rộng Chrome liên quan đến việc đánh cắp dữ liệu. Ảnh: Socket Security

Nhiều hình thức đánh cắp dữ liệu được cài sẵn

Các nhà nghiên cứu cho biết những tiện ích độc hại này được thiết kế cho nhiều mục đích khác nhau, từ đánh cắp thông tin đăng nhập đến can thiệp trực tiếp vào hoạt động của trình duyệt.

Trong đó, có hàng chục tiện ích nhắm đến việc chiếm quyền truy cập tài khoản Google thông qua cơ chế OAuth2. Một số khác chứa backdoor (cửa hậu), cho phép tin tặc mở các liên kết tùy ý ngay khi người dùng khởi động trình duyệt.

Một số tiện ích còn can thiệp trực tiếp vào các nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube để chèn quảng cáo, hay theo dõi và thu thập phiên đăng nhập của Telegram web. Ngoài ra, một số khác còn tự động chèn mã theo dõi vào mọi trang web mà người dùng truy cập, hoặc chuyển hướng dữ liệu sang máy chủ bên ngoài mà người dùng không hề hay biết.

Nguy cơ không mới nhưng vẫn dễ bị bỏ qua

Tiện ích mở rộng từ lâu đã là một phần quen thuộc với người dùng trình duyệt, giúp bổ sung tính năng và cá nhân hóa trải nghiệm. Tuy nhiên, đã từng xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến các tiện ích mở rộng bị tấn công, lợi dụng để đánh cắp dữ liệu.

Không riêng gì Google Chrome, các trình duyệt khác như Mozilla Firefox cũng từng ghi nhận những tiện ích chứa mã độc được phát hành hợp lệ.

Google cho biết hệ thống của họ có cơ chế kiểm duyệt trước khi tiện ích được đưa lên cửa hàng, đồng thời tiếp tục giám sát sau khi phát hành. Trình duyệt cũng có khả năng cảnh báo nếu phát hiện tiện ích có rủi ro, thông qua trang quản lý tiện ích.

Người dùng nên kiểm tra và gỡ bỏ các tiện ích mở rộng không cần thiết trên trình duyệt Google Chrome. Ảnh: TIỂU MINH

Mặc dù vậy, báo cáo lần này cho thấy vẫn tồn tại những khoảng trống nhất định trong quá trình kiểm soát. Trong bối cảnh đó, người dùng được khuyến nghị nên chủ động kiểm tra lại các tiện ích đã cài đặt tại chrome://extensions/, loại bỏ những tiện ích không cần thiết hoặc không rõ nguồn gốc, đồng thời sử dụng các công cụ kiểm tra bảo mật có sẵn để giảm nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu.

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo danh sách 108 tiện ích mở rộng độc hại tại đây: https://socket.dev/blog/108-chrome-ext-linked-to-data-exfil-session-theft-shared-c2

