Bật ngay 4 cài đặt này trên Samsung để chụp ảnh đẹp hơn

(PLO)- Một vài thay đổi nhỏ trong phần cài đặt camera trên điện thoại Samsung có thể giúp ảnh chụp rõ nét hơn, hạn chế phải chỉnh sửa về sau.

Camera trên điện thoại Samsung vốn được đánh giá cao về chất lượng và khả năng xử lý ảnh. Tuy nhiên, nếu chỉ mở máy lên và chụp nhanh, người dùng có thể chưa khai thác hết những gì phần cứng này mang lại.

Mẹo chụp ảnh đẹp hơn trên điện thoại Samsung. Ảnh: TIỂU MINH

Tăng độ phân giải để tận dụng hết cảm biến

Trên các dòng Galaxy gần đây, đặc biệt là những mẫu cao cấp, camera hỗ trợ độ phân giải rất cao như 50 MP, 200 MP nhưng không được bật theo mặc định. Khi mở camera, máy thường được thiết lập ở mức 12 MP nhằm đảm bảo tốc độ chụp nhanh và dung lượng ảnh không quá lớn.

Điều này đồng nghĩa với việc cảm biến chưa được khai thác hết khả năng. Nếu cần ảnh sắc nét hơn, đặc biệt trong trường hợp muốn phóng to hoặc cắt ảnh, người dùng có thể chuyển sang độ phân giải cao hơn bằng cách chạm vào biểu tượng số megapixel trên giao diện camera. Lúc này, hình ảnh sẽ rõ hơn nhưng dung lượng file cũng tăng lên đáng kể.

Ảnh: airbazoo

Bật chế độ Pro để kiểm soát tốt hơn

Ngoài chế độ chụp tự động, Samsung còn cung cấp chế độ Pro cho phép người dùng can thiệp trực tiếp vào các thông số như ISO, tốc độ màn trập, cân bằng trắng hay lấy nét.

Khi chuyển sang chế độ Pro trong mục Thêm, giao diện camera sẽ hiển thị thêm thanh điều chỉnh tương tự như máy ảnh chuyên dụng. Trong điều kiện ánh sáng phức tạp như chụp đêm hoặc ngược sáng, việc chủ động kiểm soát các thông số sẽ giúp ảnh giữ được chi tiết tốt hơn so với chế độ tự động.

Ảnh: airbazoo

Điều chỉnh độ sáng để tránh mất chi tiết

Trong quá trình chụp, không phải lúc nào camera cũng xử lý ánh sáng chính xác với từng bối cảnh. Ở môi trường nắng gắt, ảnh dễ bị dư sáng, khiến các vùng sáng bị mất chi tiết. Ngược lại, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, ảnh có thể bị tối hoặc mờ nhòe.

Để điều chỉnh độ phơi sáng, bạn chỉ cần chạm vào điểm cần lấy nét, sau đó vuốt lên hoặc kéo xuống. Việc giảm nhẹ độ sáng khi chụp ngoài trời sẽ giúp giữ được màu sắc và chi tiết tốt hơn. Ngược lại, trong môi trường tối, tăng độ sáng có thể giúp ảnh rõ hơn, nhưng cần điều chỉnh ở mức vừa phải để tránh hiện tượng nhiễu.

Bật nhận diện cảnh để camera tự tối ưu

Ngoài các thiết lập thủ công, camera Samsung còn có tính năng nhận diện cảnh, cho phép hệ thống tự động điều chỉnh thông số dựa trên môi trường chụp.

Khi bật trong phần Tối ưu hóa thông minh, máy có thể nhận diện các tình huống như chụp người, đồ ăn hoặc phong cảnh để điều chỉnh màu sắc và độ tương phản phù hợp.

Người dùng cũng có thể lựa chọn mức ưu tiên giữa chất lượng và tốc độ xử lý. Nếu cần chụp nhanh, nên ưu tiên tốc độ để giảm thời gian xử lý. Ngược lại, khi chụp các cảnh tĩnh, ưu tiên chất lượng sẽ giúp ảnh có độ chi tiết cao hơn.

Nhìn chung, việc chủ động điều chỉnh một vài cài đặt cơ bản có thể giúp hình ảnh chụp ra đạt chất lượng tốt hơn, giảm thời gian chỉnh sửa, hậu kì.

