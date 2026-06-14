Năng lượng mặt trời có thể khiến bộ sạc điện thoại trở nên lỗi thời không?

(PLO)- Sạc dự phòng tích hợp pin mặt trời từng được xem là món phụ kiện lý tưởng cho những chuyến đi xa.

Không cần ổ điện, không cần nguồn sạc cố định, người dùng chỉ việc tận dụng ánh nắng để tạo ra điện năng. Nhưng sau nhiều năm xuất hiện trên thị trường, loại sản phẩm này vẫn gây tranh cãi về hiệu quả sử dụng thực tế.

Theo một bài kiểm tra của ZDNet, phần lớn các mẫu sạc dự phòng năng lượng mặt trời phổ biến hiện nay tạo ra rất ít điện năng so với quảng cáo. Nhiều sản phẩm không đạt được một nửa dung lượng pin được công bố sau quá trình sạc bằng năng lượng mặt trời.

Vì sao điện thoại mới không tặng kèm cục sạc? (PLO)- Quyết định không tặng kèm cục sạc từng gây ra nhiều tranh cãi, và đến nay không ít người vẫn đặt câu hỏi vì sao các hãng lại thay đổi thông lệ vốn đã tồn tại suốt nhiều năm.

Chỉ nên xem sạc dự phòng năng lượng mặt trời là thiết bị khẩn cấp, không sử dụng hàng ngày. Ảnh: Pexels

Nguyên nhân nằm ở kích thước tấm pin. Trên đa số sạc dự phòng, khu vực hấp thụ ánh sáng chỉ chiếm một phần nhỏ mặt lưng thiết bị. Diện tích này đơn giản là không đủ lớn để tạo ra lượng điện cần thiết nhằm sạc nhanh cho viên pin bên trong.

Một vấn đề khác là nhiệt độ. Để hấp thụ ánh nắng, thiết bị phải được đặt trực tiếp dưới trời nắng trong nhiều giờ. Các thử nghiệm cho thấy nhiệt độ của sạc dự phòng có thể tăng lên tới khoảng 80 độ C vào những ngày nóng, mức nhiệt không lý tưởng đối với pin lithium-ion. Khi nhiệt độ tăng quá cao, hệ thống bảo vệ sẽ tự động hạn chế hoặc ngừng quá trình sạc để tránh rủi ro.

Điều đó không có nghĩa công nghệ sạc bằng năng lượng mặt trời vô dụng. Trên thực tế, các tấm pin mặt trời di động có kích thước lớn hơn vẫn hoạt động hiệu quả trong những chuyến đi dài ngày hoặc các tình huống ngoài lưới điện. Vấn đề nằm ở việc nhồi một tấm pin quá nhỏ lên bề mặt của một cục sạc dự phòng rồi kỳ vọng nó có thể tự sạc đầy pin trong thời gian ngắn.

Nhiều chuyên gia hiện khuyến nghị nên xem các tấm pin mặt trời tích hợp trên sạc dự phòng như một nguồn điện dự phòng khẩn cấp hơn là nguồn sạc chính. Nếu thường xuyên đi dã ngoại, giải pháp hiệu quả là kết hợp sạc dự phòng thông thường với tấm pin mặt trời gấp gọn có công suất lớn.

Nói cách khác, phần lớn sản phẩm đang được bán chỉ phù hợp cho những tình huống đặc biệt hơn là sử dụng hằng ngày. Nếu mua với kỳ vọng chỉ cần vài giờ phơi nắng là đủ sạc đầy điện thoại, người dùng có thể sẽ thất vọng.

4 sai lầm về sạc pin bạn nên biết để tránh mất quyền lợi (PLO)- Nhiều thói quen sạc pin được truyền miệng từ thời xưa đến nay đã không còn đúng với smartphone đời mới.

iPhone 17 Pro và iPhone Air gặp sự cố khi sạc pin (PLO)- Một số người dùng iPhone 17 Pro và iPhone Air cho biết máy không hiện biểu tượng sạc sau khi hết pin hoàn toàn, dù đã cắm cáp USB-C.