Thêm một 'ông lớn' nhảy vào thị trường điện thoại gập

(PLO)- Khi thiết kế điện thoại gập dần trở nên quen thuộc, nhiều hãng bắt đầu tìm cách tạo khác biệt bằng AI, bảo mật và trải nghiệm cá nhân hóa.

Mới đây, Vertu đã chính thức trình làng Alpha Fold, mẫu điện thoại gập có màn hình lớn nhất của hãng, hướng đến nhóm khách hàng là doanh nhân và lãnh đạo cấp cao.

Alpha Fold được phát triển theo hướng AI Agent Phone, tức AI không chỉ dừng ở việc trả lời câu hỏi mà có thể tham gia sâu hơn vào quá trình xử lý công việc, ghi nhớ thói quen và điều phối tác vụ.

Trọng tâm của thiết bị là Hermes Agent, hệ thống trợ lý AI có khả năng ghi nhớ sở thích, hỗ trợ quản lý lịch trình và xử lý nhiều tác vụ hằng ngày như đặt vé, đặt khách sạn, gọi xe, ghi chú, nhắc lịch hoặc tóm tắt nội dung cuộc họp.

Hermes Agent có thể hỗ trợ truy vấn dữ liệu, tóm tắt email và tin nhắn, rà soát văn bản hoặc theo dõi các quy trình phê duyệt. Đây là các tính năng được Vertu định hướng cho người dùng thường xuyên xử lý nhiều luồng thông tin cùng lúc.

Bên cạnh AI, Vertu tiếp tục nhấn mạnh yếu tố bảo mật trên Alpha Fold. Hãng cho biết thiết bị được phát triển theo hướng xử lý dữ liệu cá nhân thận trọng hơn, đặc biệt trong bối cảnh AI ngày càng tiếp cận sâu vào thông tin riêng tư và thói quen sử dụng của người dùng.

Tương tự như các mẫu điện thoại trước đó, Alpha Fold cũng được tích hợp nhiều lớp bảo vệ như mã hóa dữ liệu, kiểm soát rủi ro nhiều cấp và khả năng xử lý tác vụ nhạy cảm trong môi trường riêng biệt.

Về thiết kế, Alpha Fold tiếp tục mang phong cách đặc trưng của Vertu với các tùy chọn vật liệu như da cá sấu, da bê, vàng 18K và kim cương thiên nhiên tùy chỉnh. Máy cũng được hoàn thiện với các chi tiết như hoa văn Paris Studs, bản lề giọt nước và các đường chạm khắc thủ công.

Thiết bị sở hữu màn hình trong 8,05 inch FHD+ tần số quét 120 Hz, màn hình ngoài 6,53 inch, pin 6.500 mAh, sạc nhanh 65 W và chỉ mỏng khoảng 5,4 mm khi mở ra.

Hiện tại Vertu Alpha Fold có giá khởi điểm từ 219 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn.

