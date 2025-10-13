iPhone màn hình gập có thể rẻ hơn dự kiến nhờ điều này

(PLO)- Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, iPhone màn hình gập dự kiến sẽ có giá “mềm” hơn nhờ những cải tiến trong khâu sản xuất bản lề, linh kiện phức tạp và tốn kém nhất của dòng máy gập.

Trong báo cáo mới công bố, Kuo cho biết bản lề được thiết kế riêng cho iPhone màn hình gập sẽ có giá trung bình khoảng 70-80 USD, thấp hơn đáng kể so với mức 100-120 USD mà thị trường từng dự đoán. Ông nhấn mạnh, việc giảm giá không đến từ việc sử dụng vật liệu rẻ hơn, mà là nhờ tối ưu hóa quy trình lắp ráp và mở rộng quy mô sản xuất hàng loạt.

Đáng chú ý, Foxconn (đối tác sản xuất lâu năm của Apple) đã thành lập liên doanh với công ty Đài Loan Shin Zu Shing (SZS) để đảm nhận phần lớn đơn đặt hàng bản lề, chiếm khoảng 65% tổng sản lượng, trong khi Amphenol (Mỹ) cung cấp phần còn lại. Foxconn hiện giữ cổ phần chi phối, cho thấy Apple đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho khâu sản xuất đại trà.

iPhone màn hình gập có thể sẽ rẻ hơn dự kiến nhờ cải tiến phần bản lề.

Bản lề là bộ phận quyết định độ bền và độ tin cậy của điện thoại màn hình gập, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến giá bán cao hơn đáng kể so với smartphone thông thường. Việc giảm giá bản lề 20-40 USD mỗi chiếc có thể giúp Apple nới rộng biên lợi nhuận hoặc đưa ra mức giá cạnh tranh hơn để đối đầu với Samsung và Huawei, hai hãng đang dẫn đầu trong mảng điện thoại màn hình gập.

Ngoài Foxconn và SZS, Kuo dự đoán Luxshare-ICT có thể tham gia chuỗi cung ứng bản lề sau năm 2027, góp phần giảm chi phí hơn nữa. Apple được cho là đang thử nghiệm nhiều thiết kế bản lề, từ thép không gỉ, hợp kim titan cho đến khung nhôm nhẹ, tương tự cấu trúc iPhone Air.

Dù chưa rõ việc cắt giảm chi phí này có giúp người dùng mua được iPhone với giá rẻ hơn hay không, nhưng báo cáo của Kuo vẫn cho thấy Apple đang tiến gần hơn đến việc thương mại hóa sản phẩm điện thoại màn hình gập đầu tiên. Thiết bị này được kỳ vọng ra mắt vào mùa thu năm 2026, cùng với iPhone Air 2, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15, iPhone 16e đồng loạt giảm sâu (PLO)- Dịp khuyến mãi 10-10 năm nay trở nên “nóng” hơn bao giờ hết khi hàng loạt mẫu điện thoại cao cấp như Galaxy S25 Ultra, iPhone 16e... đồng loạt giảm giá sâu, mở màn cho chuỗi ưu đãi lớn nhất quý IV.