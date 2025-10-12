Tin công nghệ 12-10: Apple sắp phát hành iOS 26.0.2 cho người dùng iPhone

(PLO)- Tin công nghệ 12-10 sẽ có các nội dung như Apple sắp phát hành iOS 26.0.2 cho người dùng iPhone, Redmi Pad 2 Pro lộ diện với pin “khủng”, giá dễ tiếp cận, công ty đứng sau phần mềm gián điệp Pegasus sắp đổi chủ?

1. Apple sắp phát hành iOS 26.0.2 cho người dùng iPhone

Tại sự kiện giới thiệu iPhone 17 series cách đây một tháng, Apple cũng đồng thời phát hành iOS 26 với thiết kế Liquid Glass hoàn toàn mới, mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ khi sử dụng.

Theo MacRumors, các kỹ sư của Apple hiện đang thử nghiệm nội bộ phiên bản iOS 26.0.2, dự kiến sẽ ra mắt trong vòng 1 hoặc 2 tuần tới. Thông tin chi tiết về những gì sẽ có trong bản cập nhật này hiện chưa được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng iOS 26.0.2 sẽ được tích hợp một loạt các bản sửa lỗi, bản vá bảo mật và cải tiến như thường lệ.

Ngoài ra, Apple cũng đang phát triển iOS 26.1 , dự kiến ra mắt vào cuối tháng này. Trong đó, tính năng đáng chú ý nhất có thể kể đến là thao tác vuốt mới trong Apple Music.

Tin công nghệ 12-10: Apple sắp ra mắt iOS 26.0.2.

Phần mềm gián điệp này có thể lén đọc tin nhắn mà bạn không hề hay biết (PLO)- Phần mềm gián điệp ClayRat có thể đọc tin nhắn, chụp ảnh, tự động thực hiện cuộc gọi mà người dùng không hề hay biết.

2. Redmi Pad 2 Pro series lộ diện với pin “khủng”, giá dễ tiếp cận

Redmi Pad 2 Pro series có màn hình 12,1 inch, độ phân giải 2.5K (2560 × 1600) và tần số quét 120 Hz, cho trải nghiệm hiển thị mượt mà. Đi kèm theo đó là công nghệ Dolby Vision cùng chứng nhận TÜV Rheinland, giúp mắt đỡ mỏi hơn khi sử dụng lâu dài.

Hệ thống loa trên thiết bị cũng được nâng cấp lên 4 loa Dolby Atmos, đạt chuẩn Hi-Res Audio, cho âm thanh rõ ràng. Bên cạnh đó, máy vẫn giữ cổng tai nghe 3.5 mm, một chi tiết được nhiều người dùng yêu thích.

Về hiệu năng, Redmi Pad 2 Pro được trang bị chip Snapdragon 7s Gen 4 cùng RAM 8 GB, và bộ nhớ 256 GB đảm bảo xử lý mượt mà các tác vụ học tập, giải trí hay làm việc. Viên pin 12.000 mAh giúp máy hoạt động liên tục cả ngày, hỗ trợ sạc nhanh 33 W và sạc ngược 27 W để chia sẻ năng lượng cho thiết bị khác.

Đặc biệt, phiên bản Redmi Pad 2 Pro 5G còn hỗ trợ cả SIM vật lý và eSIM, phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển. Máy sử dụng nền tảng HyperOS 2, cho phép kết nối liền mạch với hệ sinh thái Xiaomi như điện thoại, laptop, TV hay tai nghe.

Hiện model này đang được bán với giá chỉ từ 7,9 triệu đồng, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Với màn hình lớn, pin “khủng” và cấu hình mạnh trong tầm giá, Redmi Pad 2 Pro series đang trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc máy tính bảng tầm trung năm 2025.

Tin công nghệ 12-10: Máy tính bảng pin “khủng”, giá dễ tiếp cận.

3. Công ty đứng sau phần mềm gián điệp Pegasus sắp đổi chủ?

Theo một số nguồn tin, quyền kiểm soát NSO Group (công ty Israel đứng sau phần mềm gián điệp nổi tiếng Pegasus) có thể sẽ được chuyển giao cho một nhóm các nhà đầu tư Mỹ.

Nhà sản xuất phim người Mỹ, Robert Simonds được cho là đã đầu tư hàng chục triệu USD để giành quyền kiểm soát. Tất nhiên, giao dịch này vẫn đang chờ sự chấp thuận từ cơ quan quốc phòng Israel, bởi Pegasus bị xem là sản phẩm “quốc phòng” và chịu sự kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt.

NSO Group được biết đến nhiều nhất nhờ Pegasus, công cụ có thể xâm nhập điện thoại từ xa, truy cập dữ liệu cá nhân mà chủ thiết bị không hề biết. Dù NSO khẳng định Pegasus chỉ bán cho các cơ quan chính phủ để chống tội phạm, nhiều cáo buộc cho rằng ứng dụng này đã bị lợi dụng để theo dõi nhà báo, nhà hoạt động và các nhân vật công chúng.

Giao dịch này phản ánh áp lực quốc tế ngày càng tăng đối với NSO, khi các quốc gia và tổ chức quyền con người liên tục lên án việc sử dụng Pegasus để xâm phạm quyền riêng tư.

Tin công nghệ 12-10: NSO Group sắp bán cổ phần tại Mỹ? Ảnh: TechSpot

Người dùng điện thoại Samsung nên cập nhật ngay lập tức (PLO)- Samsung vừa phát hành bản vá bảo mật khẩn cấp sau khi phát hiện một lỗ hổng nghiêm trọng cho phép tin tặc khai thác điện thoại từ xa.