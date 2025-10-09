Người dùng điện thoại Samsung nên cập nhật ngay lập tức

(PLO)- Samsung vừa phát hành bản vá bảo mật khẩn cấp sau khi phát hiện một lỗ hổng nghiêm trọng cho phép tin tặc khai thác điện thoại từ xa.

Lỗ hổng CVE-2025-21043 ảnh hưởng đến thư viện xử lý hình ảnh trên điện thoại Galaxy, được sử dụng bởi nhiều ứng dụng phổ biến, trong đó có WhatsApp.

Theo cảnh báo của Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng Hoa Kỳ (CISA), lỗi này “cho phép kẻ tấn công thực thi mã tùy ý từ xa”, tức là có thể kiểm soát thiết bị mà người dùng không hề hay biết.

Chính phủ Mỹ vào cuộc

Sau khi Samsung tung bản vá vào tháng 9, đến giữa tháng 10, CISA đã ra lệnh yêu cầu toàn bộ nhân viên liên bang phải cập nhật điện thoại Galaxy hoặc ngừng sử dụng trước ngày 23-10. Đây là một trong những cảnh báo hiếm hoi khi cơ quan an ninh Mỹ trực tiếp yêu cầu người dùng tạm dừng thiết bị, cho thấy mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng.

Brian Thornton, chuyên gia bảo mật của Zimperium, nhận định: “Lỗ hổng này cho thấy các nhóm tin tặc đang chuyển hướng sang thiết bị di động. Một thư viện hình ảnh đóng mã nguồn tưởng chừng vô hại lại có thể trở thành cửa ngõ cho tin tặc xâm nhập hàng triệu điện thoại”.

Samsung cho biết lỗi này đã được sửa trong bản cập nhật tháng 9, nhưng hãng vẫn tiếp tục phát hành bản vá bảo mật tháng 10 để đảm bảo toàn bộ người dùng Galaxy được bảo vệ.

Người dùng điện thoại Samsung nên cập nhật ngay

Theo Samsung, việc phát hành bản vá bảo mật khẩn cấp cho hàng trăm mẫu điện thoại Galaxy trên toàn cầu là một thách thức lớn do sự khác biệt về khu vực và nhà mạng. Tuy nhiên, hãng đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ cập nhật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Google để triển khai cơ chế bản vá toàn diện hàng quý, tập trung vào các lỗ hổng nghiêm trọng.

Trong khi đó, đối thủ Apple tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn an ninh với iOS 26.1, bổ sung tính năng cập nhật trong nền, giúp iPhone tự động nhận bản vá mà không cần người dùng thao tác. Nếu cơ chế này hoạt động đúng như quảng cáo, nó có thể ngăn chặn những sự cố tương tự trước khi xảy ra.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên trì hoãn cập nhật phần mềm, dù máy vẫn hoạt động bình thường, bởi những bản vá này thường giúp khắc phục các lỗ hổng bảo mật chưa từng được công bố.

Nếu đang sử dụng điện thoại Samsung, bạn hãy vào Cài đặt - Cập nhật phần mềm - Tải về và cài đặt.

