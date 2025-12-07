(PLO)- Mẫu smartphone tầm trung Honor X9d nổi bật với khả năng chống nước, chống rơi vỡ từ độ cao 2,5 mét cùng dung lượng pin lên đến 8.300 mAh.

Theo đó, máy được thiết kế với cấu trúc chống rơi Ultra Bounce Anti Drop, sử dụng vật liệu chất lỏng phi Newton và kính cường lực thế hệ mới nhằm hạn chế hư hỏng khi va đập. Đi kèm theo đó là khả năng kháng bụi, kháng nước đạt chuẩn IP69K, cho phép chịu tia nước áp lực cao và nhiệt độ lớn, đồng thời có thêm cấu trúc chống nước ba lớp 2.0.

Máy có khả năng kháng nước, kháng bụi tốt.

Máy vẫn hoạt động tốt khi thử nghiệm ở mức rơi 2,5 mét, ngâm trong nước 1,5 mét và hoạt động trong môi trường có bụi, nước bẩn. Những thử nghiệm này nhằm mô phỏng điều kiện sử dụng thực tế tại nhiều khu vực khí hậu khác nhau, trong đó có môi trường nóng ẩm của Việt Nam.

Pin 8.300 mAh và sạc 66 W

So với các mẫu smartphone tầm trung hiện nay trên thị trường, X9d nổi bật hơn đáng kể nhờ sử dụng pin silicon carbon 8.300 mAh (sạc nhanh 66 W). Theo thông tin từ nhà sản xuất, máy có thể hoạt động liên tục 3 ngày trong điều kiện thông thường, 52,5 giờ nghe nhạc, 23,8 giờ xem video trực tuyến, 16,8 giờ chơi game và 12,3 giờ gọi video.

Mặt sau của máy được trang bị camera chính 108 MP, cảm biến 1/1.67 inch cùng công nghệ OIS và EIS. Đi kèm theo đó là bộ công cụ AI tích hợp hỗ trợ xóa vật thể, chỉnh sửa ảnh, xóa phản chiếu và nâng chất lượng hình ảnh.

Cụm camera lớn, tạo điểm nhấn cho phần mặt sau.

Máy có màn hình AMOLED 6,79 inch, độ phân giải 1.5K, độ sáng HDR tối đa 6.000 nits, tần số quét 120 Hz. Về phần cứng, Honor X9d được trang bị vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4, RAM Turbo tối đa 12 GB và bộ nhớ 512 GB.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, X9d đang được bán với giá 9,9 triệu đồng cho ba màu vàng, đen và đỏ cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn lên đến 1,5 triệu đồng.

Honor X9d nổi bật với viên pin lớn đến 8.300 mAh.

Máy có 3 màu sắc khác nhau, phù hợp với người trẻ năng động.

