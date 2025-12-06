Bức tranh toàn cảnh về Google Year in Search 2025 khiến nhiều người bất ngờ

(PLO)- Google vừa chính thức công bố danh sách 10 chủ đề tìm kiếm nổi bật nhất năm 2025, hé lộ những thay đổi sâu sắc trong hành vi của người dùng Việt Nam.

Từ tò mò đến làm chủ AI

Không còn dừng lại ở câu hỏi sơ khai “AI là gì?”, năm 2025 chứng kiến người dùng Việt chuyển hướng sang việc khai thác tính năng của các công cụ AI.

Báo cáo Google Year in Search 2025 vừa được công bố đã khắc họa rõ nét chân dung của người dùng Việt, nhạy bén công nghệ, thực tế trong ứng dụng và luôn bắt kịp các xu hướng mới.

Nếu như những năm trước, các từ khóa xoay quanh định nghĩa cơ bản chiếm ưu thế, thì năm 2025, các từ khóa tìm kiếm về tính năng và công cụ đã lên ngôi.

Người Việt rất hào hứng với AI và sẵn sàng tương tác.

Không chỉ phục vụ công việc, AI còn trở thành công cụ giải trí và sáng tạo nghệ thuật mang tính cá nhân hóa. Danh sách tìm kiếm chủ đề "Tạo ảnh" cho thấy trí tưởng tượng phong phú của người Việt khi kết hợp công nghệ với cảm xúc.

10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ở phần Tạo ảnh.

Người dùng chủ động tìm kiếm các công cụ AI để thực hiện hóa các ý tưởng độc đáo như:

- Tạo ảnh tuyết rơi

- Phục chế ảnh cũ

- Tạo ảnh polaroid

- Tạo ảnh hộp đồ chơi

- Tạo ảnh trung thu…

Một bức ảnh ghép về cách sử dụng AI để tạo ảnh mùa đông, trở thành trào lưu trên mạng xã hội, minh họa cho sự đa dạng trong nhu cầu sáng tạo.

Google vẫn là trung tâm tin tức

Bên cạnh làn sóng AI, Google Tìm kiếm vẫn giữ vai trò là người hướng dẫn, cung cấp các kỹ năng (How-to) và cập nhật thông tin xã hội.

Ở phần chủ đề "Là gì", người dùng liên tục cập nhật các tiếng lóng mới nhất để không bị ‘tối cổ’ trên mạng xã hội. Các từ khóa như "A80", "8386", "sít rịt", "lowkey" hay "skip leg day" phản ánh sự cởi mở trong giao tiếp và văn hóa đại chúng.

Trong phần chủ đề "Cách làm", danh sách tìm kiếm là sự pha trộn thú vị giữa truyền thống và hiện đại. Người dùng vừa tìm "cách làm video AI", vừa tỉ mẩn học pha "trà vải", làm "siro mận", "khúc bạch vải" hay tự tay làm "đèn trung thu".

10 xu hướng tìm kiếm cách làm tại Việt Nam.

Thông tin thời tiết, đặc biệt là các cơn bão (Wipha, Kalmaegi, Kajiki...) và các sự kiện xã hội lớn như sáp nhập tỉnh/thành hay FIFA Club World Cup luôn nằm trong top tìm kiếm, chứng tỏ Google là kênh thông tin quan trọng.

Các từ khóa về tin tức được tìm kiếm nhiều.

Khi văn hóa và bản sắc Việt "phủ sóng"

mọi bảng xếp hạng

Báo cáo Google Year in Search 2025 cho thấy nội dung lịch sử, lòng yêu nước và du lịch nội địa đang chiếm lĩnh trái tim, tâm trí người dùng Việt.

Dữ liệu từ Google cho thấy, chưa bao giờ các tác phẩm điện ảnh, âm nhạc mang đậm chất liệu lịch sử và tinh thần dân tộc lại được quan tâm và tìm kiếm nhiều như vậy.

Năm 2025 là năm thắng lớn của điện ảnh Việt Nam. Điểm sáng rực rỡ nhất gọi tên bộ phim "Mưa đỏ". Tác phẩm này đã lập kỷ lục hiếm hoi khi xuất hiện đồng thời trong cả 3 bảng xếp hạng quan trọng: "Xu hướng chung", "Phim ảnh (chung)" và "Phim Việt Nam".

Phim Việt áp đảo các bộ phim quốc tế.

Không gian âm nhạc năm 2025 cũng trở thành nơi kết nối tinh thần đồng bào. Thay vì tìm các ngôi sao K-pop hay US-UK, vị trí dẫn đầu chủ đề "Concert" thuộc về những chương trình mang tên gọi đầy hào hùng như "V Concert", "Tổ Quốc trong tim", "Việt Nam trong tôi".

Xu hướng tìm kiếm nổi bật về concert.

Ở hạng mục bài hát, các ca khúc mang âm hưởng văn hóa - lịch sử như "Bắc Bling", "Nỗi đau giữa hòa bình" hay "Còn gì đẹp hơn" đã chạm đến trái tim khán giả. Điều này cho thấy sự chuyển dịch trong thị hiếu, người nghe tìm kiếm chiều sâu cảm xúc và sự cộng hưởng về lòng tự hào dân tộc trong từng giai điệu.

Du lịch nội địa ‘lên ngôi’

Xu hướng quay về cội nguồn còn thể hiện rõ nét qua thói quen xê dịch. Trong chủ đề "Du lịch", toàn bộ Top 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất đều là các địa điểm trong nước.

Người Việt ưu tiên các điểm du lịch trong nước trong năm 2025.

Người Việt đang ưu tiên những chuyến đi gắn kết, gần gũi thiên nhiên và khám phá văn hóa bản địa thay vì các chuyến đi nước ngoài. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch nước nhà và kinh tế địa phương.

Nhìn lại bức tranh toàn cảnh năm 2025, ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam chia sẻ: "Danh sách Một năm Tìm kiếm 2025 cho thấy một sự chuyển dịch đầy cảm xúc. Người dùng Việt không chỉ dùng Google để tìm thông tin, và học hỏi kiến thức mới, mà còn dùng để tìm về cội nguồn, để khẳng định bản sắc cá nhân và lòng tự hào dân tộc thông qua các lựa chọn giải trí và phong cách sống của mình”.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam chia sẻ.

