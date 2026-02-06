Những tính năng mới trên Zalo bạn không nên bỏ qua trong tháng này

Trọng tâm của đợt cập nhật này là chuỗi hoạt động chào Tết Nguyên đán, với nhiều công cụ giúp người dùng cá nhân hóa nội dung chia sẻ và làm mới không khí trò chuyện.

Nổi bật trong số đó là tính năng Thiệp Tết AI, cho phép người dùng tạo thiệp chúc Tết dựa trên gợi ý nội dung và hình ảnh do hệ thống hỗ trợ. Tính năng này nhằm đơn giản hóa việc gửi lời chúc, đồng thời tạo sự khác biệt so với các mẫu thiệp tĩnh quen thuộc.

Cách xem hộ chiếu điện tử trên ứng dụng VNeID (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể dễ dàng tích hợp và xuất trình hộ chiếu điện tử ngay trên ứng dụng VNeID.

Tạo thiệp tết bằng AI trên Zalo.

Bên cạnh đó, Zalo còn bổ sung các biểu tượng và trạng thái mang chủ đề mùa Xuân như lì xì, pháo hoa hay sắm Tết. Các trạng thái này được hiển thị đồng bộ ở nhiều khu vực trong ứng dụng, giúp người dùng dễ dàng thể hiện không khí Tết trong quá trình sử dụng hằng ngày. Một số gói giao diện zStyle theo chủ đề Tết cũng được đưa vào để người dùng gửi tặng bạn bè.

Ở mảng nội dung trò chuyện, bộ sticker quen thuộc Bư mặt ngáo được cập nhật phiên bản chúc Tết, xoay quanh các tình huống sinh hoạt ngày Tết như dọn nhà, mâm cúng hay xin lì xì. Cách thể hiện gần gũi giúp sticker tiếp tục được sử dụng rộng rãi trong các cuộc trò chuyện thường ngày.

Nhiều sticker Tết vừa được bổ sung trên Zalo. Ảnh: TIỂU MINH

Song song đó, Kiki Info cũng được bổ sung chế độ “cẩm nang Tết”, hỗ trợ người dùng tra cứu nhanh các thông tin liên quan đến phong tục, lời chúc và tình huống giao tiếp đầu năm. Người dùng có thể tìm kiếm trực tiếp Kiki Info trên thanh tìm kiếm của Zalo và đặt câu hỏi ngay trong mini app.

Hỏi đáp với trợ lý ảo.

Tin vui mới dành cho người dùng Samsung (PLO)- Nhiều khả năng Samsung sẽ bổ sung tính năng phát hiện cuộc gọi lừa đảo trên điện thoại trong thời gian tới.